González Urrutia dice que trabajar en Venezuela no garantiza vivir y pide un salario digno

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Caracas, 1 may (EFE).- El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia dijo este viernes que trabajar en Venezuela no garantiza vivir y exigió un salario mínimo digno, un mensaje publicado en el marco del Día Internacional de los Trabajadores.

«Trabajar en Venezuela no garantiza vivir y eso no es normal. Ya basta. Tú que sostienes al país con tu trabajo mereces mucho más, mereces un salario digno para tener una vida digna, mereces derechos que se cumplan y un Estado que responda», manifestó González Urrutia en un vídeo en su cuenta de X.

Asimismo, criticó que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el jueves un aumento del «ingreso mínimo integral», conformado en su mayoría por bonificaciones sin incidencia en beneficios laborales.

«Aquí el problema no es solo económico, es de prioridades. En teoría el dinero circula, pero no le llega a quien trabaja. Un país que castiga la organización, que debilita sindicatos y gremios no tiene solo una crisis económica, tiene una falla de responsabilidad pública», concluyó el líder opositor, exiliado en España desde 2024.

El jueves, la mandataria encargada anunció el aumento del «ingreso mínimo integral» a 240 dólares mensuales, aunque no precisó en cuánto quedará el salario mínimo, que ha permanecido congelado en 130 bolívares desde 2022, unos 27 centavos de dólar al mes en la actualidad.

Al respecto, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a González Urrutia y a la líder María Corina Machado, manifestó este viernes que el aumento que decretó Delcy Rodríguez «no sirve para nada».

«Los sueldos no van a crecer por decreto y la economía no va a recuperarse con un anuncio en la Gaceta Oficial. Nuestra economía va a prosperar si confiamos en la empresa privada, eliminamos la corrupción y las mil trabas que el Estado mete en nuestras vidas», consideró Guanipa en su cuenta de X.

Organizaciones y activistas han catalogado el anuncio de Delcy Rodríguez como «ambiguo» y han advertido que se debe «leer con cuidado».

«El anuncio de ‘240$ de ingreso mínimo’ debe leerse con cuidado: se habla de aumento, pero no se precisa cuánto es salario real y cuánto son bonos», subrayó el coordinador general de la ONG Cecodap, Carlos Trapani, en su cuenta de X.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos: uno de 40 dólares de alimentación y otro de 150 dólares denominado «ingreso de guerra económica», ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día y sin incidencia en beneficios laborales. EFE

rbc/ajs

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