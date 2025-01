González Urrutia inicia en Argentina el difícil derrotero hacia la Presidencia venezolana

4 minutos

Natalia Kidd

Buenos Aires, 4 ene (EFE).- El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia inició este sábado en Argentina una gira internacional que incluirá, entre otros países, Estados Unidos, para buscar respaldo a su objetivo de asumir la Presidencia de Venezuela el próximo viernes, en abierta disputa con el actual mandatario venezolano Nicolás Maduro.

González Urrutia, de 75 años y asilado en España desde septiembre pasado, se reunió en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, con el presidente Javier Milei, quien le reconoció como el mandatario electo en los comicios del pasado 28 de julio y le dio su apoyo para lograr una transición democrática en Venezuela.

Consciente de las complejas circunstancias que existen para regresar a Venezuela y asumir la Presidencia, González Urrutia se ha lanzado a consolidar los apoyos de otros gobiernos.

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio tanto las autoridades chavistas como la oposición antichavista, que ha denunciado un supuesto fraude electoral, se han adjudicado la victoria.

Su agenda incluye, de momento, una entrevista con el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, este mismo sábado en Montevideo; un viaje en las «próximas horas» a Estados Unidos, donde prevé reunirse con Joe Biden y otros dirigentes políticos, y visitas a Panamá y República Dominicana.

«Hoy, más que nunca, me siento geográfica y emocionalmente más cerca de cumplir el mandato que nos dieron los venezolanos en las elecciones de julio», aseveró el político en una rueda de prensa, junto al canciller argentino, Gerardo Werthein, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, planea iniciar un nuevo mandato el 10 de enero. Su Gobierno ha ofrecido una recompensa por datos sobre el paradero de González Urrutia, sobre quien pesa una orden de captura y está acusado de varios delitos.

«Yo no voy a revelar más de lo que ya he dicho: que mi intención es ir a Venezuela simplemente a tomar posesión del mandato que me dieron los venezolanos al elegirme con más de 7 millones de votos», afirmó.

Gratitud a Argentina

El Gobierno del ultraderechista Milei, quien mantiene un tenso vínculo con el Ejecutivo de Maduro, cuestionó en un comunicado al líder chavista por negarse a «entregar el poder» a González Urrutia y reafirmó el «compromiso» de Argentina «con una Venezuela libre y democrática».

Milei destacó la «necesidad de fortalecer la colaboración regional para construir una Latinoamérica próspera y libre del yugo opresor de cualquier tipo de régimen dictatorial y socialista».

González Urrutia agradeció a Milei por reconocerle «como presidente electo de Venezuela» y por darle «apoyo moral» y pidió la liberación de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre pasado.

«Ha sido una jornada extraordinaria. Hemos discutido ampliamente con el presidente Milei, escuchando sus observaciones sobre cómo él supo manejar la economía argentina y qué lecciones de eso pudiéramos eventualmente extraer nosotros, para lo cual ofreció su ayuda», señaló.

En su breve paso por Buenos Aires, González Urrutia también dialogó con el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), quien a través de la red social X le deseó que, «lo antes posible, devuelva la libertad al pueblo venezolano».

Clamor por una «Venezuela libre»

A la par que González Urrutia se reunió con Milei en la Casa Rosada, miles de venezolanos se congregaron en la Plaza de Mayo, a las puertas del Ejecutivo argentino, para expresar su apoyo al líder opositor.

Con consignas como «viva Venezuela libre», «¡libertad, libertad!» y «se siente, se siente… Edmundo presidente», los venezolanos -en Argentina residen unos 200.000- mostraron su esperanza de un cambio en su país.

A viva voz y con aplausos, saludaron a González Urrutia y a Milei cuando ambos se asomaron por uno de los balcones de la Casa Rosada.

«Estoy muy emocionado por la recepción de los venezolanos en la Plaza de Mayo, que fue una concentración numerosa», resaltó González Urrutia, quien llamó a sus compatriotas a «no perder la fe porque ésta es una campaña muy larga y muy dura que está a punto de culminar». EFE

nk/erm/jfu

(foto) (vídeo)