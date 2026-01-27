González Urrutia rechaza detención de dos mujeres por «vínculos familiares» con militar

Redacción América, 27 ene (EFE).- El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia rechazó este martes que dos mujeres estén detenidas en Venezuela por, según dijo, sus «vínculos familiares» con Cristian Hernández, un militar exiliado señalado de participar en una supuesta operación para conspirar contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

En su cuenta de X, González Urrutia se refirió al caso de una menor de edad de 16 años y de Maikelys Borges, hermana y esposa del militar, respectivamente, como una «muestra de hasta dónde llega la persecución en Venezuela».

«Están presas no porque hayan hecho algo malo, sino por sus vínculos familiares. Es una realidad que muchos venezolanos conocemos de cerca», manifestó el opositor, cuyo yerno, Rafael Tudares, fue excarcelado la semana pasada después de estar arrestado desde enero de 2025 y condenado a 30 años de prisión en diciembre.

«Todas las personas que están presas por razones políticas deben estar en libertad», añadió el líder opositor, quien reclama la Presidencia de Venezuela desde el exilio al afirmar que venció a Maduro en las presidenciales de 2024, aunque el ente electoral proclamó ganador al líder chavista.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) documenta que, en relación con este caso, otras dos personas fueron detenidas: Aranza Hernández y Henry Castillo Molero, hermana y tío del militar exiliado, respectivamente.

La organización dijo en X que estos casos «muestran con crudeza cómo la persecución política en Venezuela ha traspasado los límites individuales para instalarse en el terreno del castigo familiar».

Además, detalló que la menor de edad fue arrestada el 19 de noviembre de 2025 y «sometida -según afirmó en X- a un proceso bajo legislación antiterrorista sin que exista sustento legal que lo justifique».

En cuanto a Borges, JEP subrayó que fue detenida el 29 de enero de 2025 cuando estaba en el «último tramo de su embarazo, con un cuadro médico de alto riesgo».

La ONG reclamó que ella continúe «recluida junto a su bebé en un entorno que no puede garantizar el bienestar ni el desarrollo pleno de un recién nacido».

Este lunes, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró que 808 personas han sido excarceladas desde «antes de diciembre» y volvió a negar que en el país existan presos políticos.

La ONG Foro Penal, que contabiliza más de 800 presos políticos en Venezuela, ha verificado 266 excarcelaciones desde el 8 de enero de este año, cuando el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un «número importante» de personas, sin precisar la cifra ni las condiciones.EFE

