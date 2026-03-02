González Urrutia recibe atención médica por «dolencia en la cadera», informa su equipo

2 minutos

Caracas, 2 mar (EFE).- El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia ha recibido atención médica por una «dolencia en la cadera», informó este lunes su equipo de prensa.

González Urrutia guardará reposo durante los próximos días y, por lo tanto, «no atenderá compromisos públicos ni concederá entrevistas mientras cumple este proceso de recuperación», añadió su mensaje en X.

«Se mantiene en contacto permanente con su equipo y atento a los asuntos del país. Agradece las muestras de preocupación y afecto recibidas. Reanudará plenamente su agenda en cuanto cuente con autorización médica», concluye el comunicado, que no agregó más detalles sobre su estado de salud.

González Urrutia, quien se encuentra fuera de Venezuela desde 2024, reclama desde el exilio en España la Presidencia del país al asegurar que derrotó a Nicolás Maduro en las presidenciales de ese año, contrario al resultado proclamado por el Consejo Nacional Electoral, que declaró la victoria del chavismo, aunque sin publicar los resultados detallados, como exigía su propio cronograma.

Tras informarse sobre la atención médica del líder opositor, su principal valedora, María Corina Machado, aseguró en X que los venezolanos estarán «muy pendientes» de su salud y rezan para su pronta recuperación para que siga adelante con su «extraordinario trabajo».

Ambos opositores formaron una dupla de cara a las presidenciales de julio de 2024 y aseguran que Maduro fue derrotado, por lo que reclaman que el chavismo entregue el poder para que se inicie una transición democrática en Venezuela.

El domingo, Machado afirmó desde Estados Unidos que regresará a Venezuela «en pocas semanas» con el objetivo de «garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible».

La también exdiputada salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por el chavismo.

En enero, tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela en el que depusieron y capturaron Maduro, la líder opositora se trasladó a Washington y, desde entonces, ha repetido su deseo de poder volver a su país cuanto antes. EFE

