González Urrutia se reúne con la derecha española, que le transmite apoyo para transición

Madrid, 15 ene (EFE).- El opositor venezolano Edmundo González Urrutia fue recibido este jueves por el líder del Partido Popular (PP) español, Alberto Núñez Feijoo, y otros miembros de este partido conservador, que le transmitieron su «apoyo para la transición democrática».

«He reiterado a González Urrutia mi apoyo para la transición democrática que reclaman los venezolanos, con la vuelta inmediata de su presidente electo y de María Corina Machado, así como la liberación inmediata de los presos políticos y la vuelta de todos los exiliados», dijo Núñez Feijóo en un mensaje en X tras la reunión.

En el encuentro también estuvo el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, y la diputada española, Cayetana Álvarez de Toledo, y trataron, según explicó González Urrutia, «la situación democrática de Venezuela, la defensa del mandato ciudadano y la necesidad de avanzar en la liberación de los presos políticos».

Este jueves Venezuela ha sido uno de los temas de conversación del pleno del Congreso español, donde la oposición del PP ha acusado al gobierno de no querer apoyar la transición, por no celebrar «sin adversativas» la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, como hacen ellos.

«(El presidente estadounidense, Donald) Trump no ha secuestrado un presidente ilegítimo ha puesto fin a la impunidad de un criminal, el tirano (…) de la tortura como norma, del saqueo como sistema, del exilio como castigo y del asesinato como forma de poder», dijo Álvarez de Toledo, que afirmó que se trata «del principio del fin del cautiverio venezolano».

Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reprochó la actitud del PP en respuesta a las intervenciones de los portavoces de los grupos con motivo de su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar de la posición de España ante la situación en Venezuela.

Acusó al PP de utilizar a los venezolanos para intentar desgastar al Gobierno, y aseguró que lo único que no les gusta de lo sucedido es que no se haya situado al frente a quien ellos querían, recordando que la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no ha sido puesta en ese lugar por el Gobierno español, sino por Estados Unidos.

Además, el ministro pidió al partido derechista que deje de utilizar y despreciar al pueblo venezolano «para su baja politiquería en el desgaste del Gobierno». EFE

