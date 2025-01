González Urrutia viajará a Estados Unidos y prevé reunirse con Biden

Buenos Aires, 4 ene (EFE).- El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia confirmó este sábado en Buenos Aires que en las próximas horas viajará a Estados Unidos y que prevé reunirse con el presidente de ese país, Joe Biden, como parte de su gira internacional antes del 10 de enero, cuando aspira asumir el Gobierno de Venezuela.

«Esta misma noche salimos para Estados Unidos», dijo González Urrutia en una rueda de prensa celebrada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino después de su encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Acompañado por el canciller argentino, Gerardo Werthein, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, González Urrutia confirmó que este mismo sábado viajará a Montevideo, donde será recibido por el presidente saliente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y luego volará a Estados Unidos.

«La agenda (en Estados Unidos) todavía está en definición, pero contempla reuniones con los líderes políticos representados en el Congreso. También tenemos previsto una conversación con el presidente Biden y esperamos definiciones con respecto a las nuevas autoridades», dijo González Urrutia al ser consultado sobre un eventual encuentro con Donald Trump, quien asumirá la Presidencia el 20 de enero.

González Urrutia, de 75 años, fue el candidato de la mayor coalición opositora venezolana en los comicios presidenciales del 28 de julio pasado.

La mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), asegura haber reunido, mediante testigos y miembros de mesa, más del 85 % de las actas electorales que, insisten, dan como ganador a González Urrutia en las presidenciales, documentos que el Gobierno tacha de falsos.

Al ser preguntado si estará en Venezuela el mismo 10 de enero, pese a que hay una orden de captura contra él y que Maduro ha anunciado una recompensa por información que lleve a su detención, González Urrutia se limitó a confirmar que viajará a su país para asumir el cargo, sin ofrecer detalles al alegar motivos de seguridad.

«Hoy, más que nunca, me siento geográfica y emocionalmente más cerca de cumplir el mandato que nos dieron los venezolanos en las elecciones de julio», aseveró el político, al indicar que el 10 de enero será una «fecha cargada de emociones».

«Yo no voy a revelar más de lo que ya he dicho: que mi intención es ir a Venezuela simplemente a tomar posesión del mandato que me dieron los venezolanos al elegirme con más de 7 millones de votos», indicó, tras dejar claro que «las circunstancias son complicadas».

La gira que inició este sábado en Argentina, le llevará a Uruguay, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana, por el momento, con el objetivo de recabar apoyos para asumir el cargo de presidente.

González Urrutia justificó que no viajará a Chile porque el presidente Gabriel Boric no está en Santiago en este momento.

«Hemos tomado contacto con sus colaboradores en procura de una reunión, pero él está fuera de Santiago, en una misión, y no es fácil acordar una reunión en un espacio tan corto de tiempo», explicó.

Con respecto a su paso por Argentina, aseguró que «ha sido una jornada extraordinaria».

«Hemos discutido ampliamente con el presidente Milei, escuchando sus observaciones sobre cómo él supo manejar la economía argentina y qué lecciones de eso pudiéramos eventualmente extraer nosotros», señaló. EFE

