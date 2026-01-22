Gonzalez, tras liberacion de su yerno: Hay venezolanos en prisión por razones políticas

Madrid, 22 ene (EFE).- El opositor venezolano Edmundo González se felicitó hoy por la liberación de su yerno, Rafael Tudares, y aseguró que supone un «alivio» para su familia, pero denunció que otras muchas personas continúan detenidas en Venezuela por razones políticas.

«Sería un error reducir este hecho a una historia personal. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y, en muchos casos, sin verdad», afirmó este jueves González a través de un comunicado publicado en la red social X.

«Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar. Por eso, esta noticia trae alivio, en primer lugar, a su familia», escribió el opositor venezolano.

Tudares fue detenido el 7 de enero de 2025 -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también arrestaron al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, estos dos últimos liberados.

«La verdad es asumir que estas personas no deberían estar presas y que cada día de privación de libertad prolonga una violación que sigue abierta», afirma el opositor venezolano.

«La liberación de Rafael no borra lo ocurrido. Refuerza, por el contrario, una exigencia que sigue plenamente vigente. Libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición».

Desde que Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela para juzgarle por un presunto delito de narcoterrorismo y la presidencia del país fue ocupada por la segunda en el Gobierno, Delcy Rodríguez, el Venezuela ha ido liberando paulatinamente a parte de los centenares de presos políticos que mantiene en las cárceles del país. EFE

