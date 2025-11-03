Gonzalo Celorio, emocionado por un Cervantes que «honra» su «amor por la lengua española»

Ciudad de México, 3 nov (EFE).- El mexicano Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) afirmó este lunes a EFE sentirse «muy emocionado» por la obtención del Premio Cervantes 2025, ya que «honra» su «amor por la lengua española» y su «devoción cervantina».

«Lo recibo muy honrado y muy emocionado. Honra mi vocación literaria, mi amor por la lengua española y mi devoción cervantina», señaló en conversación telefónica con EFE en Ciudad de México tras conocer el fallo del jurado.

Celorio, quien es actualmente presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, destacó además el «orgullo» de situarse al lado de otros mexicanos a los que «admira» y que han obtenido el premio como Octavio Paz o Elena Poniatowska. EFE

