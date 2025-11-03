Gonzalo Celorio, emocionado por un Cervantes que «honra» su «amor por la lengua española»

Ciudad de México, 3 nov (EFE).- El mexicano Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) afirmó este lunes a EFE sentirse «muy emocionado» por la obtención del Premio Cervantes 2025, ya que «honra» su «amor por la lengua española» y su «devoción cervantina».

«Lo recibo muy honrado y muy emocionado. Honra mi vocación literaria, mi amor por la lengua española y mi devoción cervantina», señaló en conversación telefónica con EFE en Ciudad de México tras conocer el fallo del jurado.

Celorio, quien es actualmente director de la Academia Mexicana de la Lengua, destacó además el «orgullo» de situarse al lado de otros mexicanos a los que «admira» y que también han obtenido el premio, como Octavio Paz o Elena Poniatowska.

«Es un reconocimiento a esta prodigiosa lengua que hablan más de 500 millones de personas, de una vastísima riqueza», agregó.

El escritor, quien fue profesor de Literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante casi medio siglo, subrayó que su obra trata sobre «la identidad mexicana» con todas «sus influencias», especialmente «la española».

Entre sus obras más recientes se encuentran las novelas ‘Amor propio’, ‘El viaje sedentario’, ‘Y retiemble en sus centros la tierra’ y ‘El metal y la escoria’, así como los ensayos ‘Los subrayados son míos’ y ‘Cánones subersivos’.

El Premio Cervantes 2025, el más importante de las letras en español está dotado con 125.000 euros, y este año celebra su 50 edición.

Tradicionalmente, el ganador recoge su premio de manos de los reyes de España en una ceremonia solemne en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), que se celebra el 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro y la conmemoración del fallecimiento del autor del Quijote.

Celorio se suma a los recientes mexicanos galardonados en España, como la fotógrafa Gabriela Iturbide y el Museo Nacional de Antropología, que recibieron hace unos días los premios Princesa de Asturias de las Artes y de la Concordia, respectivamente, en Oviedo. EFE

