Gonzalo Celorio, premio Cervantes: «Sin la lengua española no existiría México»

4 minutos

Alfonso Fernández

Guadalajara (México), 1 dic (EFE).- El Premio Cervantes 2025, el escritor mexicano Gonzalo Celorio, aseguró este lunes a EFE que «sin la lengua española no existiría México» ya que fue «la lengua de la independencia», a la vez que subrayó que no le parece «pertinente» la solicitud de perdón a España por la conquista por generar «una polarización improcedente e inútil».

«No me parece pertinente la solicitud de perdón a España. Se ha generado una polarización totalmente improcedente e inútil. Me parece que somos tan españoles como originarios de México. Creo que no se puede eliminar una parte de nuestra propia identidad», afirmó en una entrevista en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Celorio, de 77 años, comentaba así las tensiones bilaterales generadas por la petición de perdón de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a España por los abusos cometidos durante la conquista y colonización que duró del siglo XVI al XIX.

«Al final del periodo vierreinal en México, la verdad es que había muy pocos hispanohablantes, y esto es significativo. De manera que siempre he sostenido la tesis de que la lengua española más que la lengua de la conquista es la lengua de la independencia», agregó Celorio, nieto de migrantes españoles, sobre la ruptura con España en 1821.

«Por ello, sostengo que sin la lengua española no existiría México. Porque sin lengua común no habríamos tenido nacionalidad ante la gran diversidad de lenguas originarias en nuestro país», subrayó.

Por otro lado, el actual presidente de la Academia Mexicana de la Lengua celebró la «vigencia» y «energía» del español en la actualidad.

«Lo que más me sorprende es que ha mantenido su unidad, a pesar de las vastas extensiones donde se habla. En siglo XIX había la preocupación que le pasara lo mismo que al latín, y se fragmentara. Y ahora en América uno se puede atravesar 20 fronteras y que se mantenga la inteligibilidad. Es una lengua maravillosa y la veo en plenitud», destacó el autor de'»El metal y la escoria’.

Apabullado por el Premio Cervantes

Sobre el premio Cervantes de 2025 con el que fue galardonado recientemente y que le será entregado en ceremonia formal en España el próximo año, declaró estar «apabullado».

Y mostró su orgullo por estar en «nómina» junto a los otros mexicanos que han obtenido el máximo galardón de la lengua en español como Octavio Paz, Fernando del Paso o Elena Poniatowska.

«Es el premio mayor de la lengua castellana y no se concede por una obra en particular, se determina en función de una trayectoria. Mi trayectoria está basada en la palabra «palabra». He sido fundamentalmente escritor, pero también he sido profesor, he sido funcionario dedicado a la promoción de la lectura, he sido editor y académico», enumeró el autor de ‘Ese montón de espejos rotos’, su libro más reciente.

Finalmente, celebró el hecho de estar en Guadalajara un año más, al resaltar que es «de los pocos ha asistido a todas las FIL en estos casi 40 años».

«La conocí cuando era una feria muy limitada. Casi como un mercado de saldos y se ponían los libros en montones con un letrero con el precio, como si fueran jitomates», aseveró.

«A lo largo de los años ha evolucionado de manera extraordinaria, porque tiene dos características que no suelen ir juntas, Por un lado, es una feria de profesionales, de carácter editorial y comercial, y por otra parte es una gran fiesta», concluyó.

Durante el encuentro, el mayor del mundo en español, Celorio recibirá el martes el homenaje al Bibliófilo “José Luis Martínez” en la feria, acto en el que también participará el actual director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

En su edición 39, y que se prolongará hasta el 7 de diciembre, la FIL cuenta con la presencia de 800 autores y autoras, entre ellos el francolibanés Amin Maalouf, quien recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, así como el cubano Leonardo Padura, la española Rosa Montero, la uruguaya Fernanda Trías y el salvadoreño Horacio Castellanos Moya, entre otros.

Este año, la feria espera la asistencia de alrededor de 900,000 visitantes y prevé 635 presentaciones de libros en diversos géneros y temáticas. EFE

afs/sbb

(foto)(video)