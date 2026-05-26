Gonzalo Corbalán (San Pablo): «Argentina tiene que volver a competir por cosas grandes»

3 minutos

Burgos, 26 may (EFE)-. El escolta argentino Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos) ha dejado este curso de ser una promesa para convertirse en una realidad y ahora apura sus últimos entrenamientos con el club burgalés con su futuro en el aire y un objetivo a corto plazo: la clasificación de su selección para el Mundial, porque «tiene que volver a competir» por cosas grandes.

El escolta ha firmado un primer curso en ACB de consolidación, hasta el punto de entrar en listas por el MVP y despertar interés de clubes tanto de España como de Europa, pero, lejos de hablar de techo, el propio jugador insiste en que todavía está “muy lejos” de su mejor versión, como reconoce en una entrevista con EFE.

Sin embargo, pese a su juventud, Corbalán no esquiva la responsabilidad en plena transición generacional de la selección de hacer regresar a la élite internacional a su país.

El argentino ya se siente parte del grupo llamado a devolver a la albiceleste a Mundiales y Juegos Olímpicos y es que su temporada en ACB le ha convertido en una de las grandes revelaciones del campeonato.

Uno de los aspectos que más valora de la temporada es haber podido mantenerse sano prácticamente durante todo el año, pues apenas se perdió un partido y destaca el trabajo físico realizado durante toda la campaña: «Después de ver tantas lesiones feas, mantenerse bien es una de las cosas más importantes».

La temporada tampoco le ha dado tregua: Liga Endesa, viajes constantes y ventanas FIBA con Argentina han convertido el calendario en una exigencia permanente, pero para él es una suerte: «Jugar al básquet con la selección y con San Pablo me mantienen vivo».

Sin embargo, el jugador reconoce que también hubo momentos difíciles, especialmente durante las rachas negativas, tanto con Burgos como con Argentina, aunque considera que el equipo supo responder en los momentos de máxima presión.

«Me gustaría definir la temporada como ‘huevos’, por cómo el equipo afrontó los malos momentos», resume.

Sobre su futuro, evita pronunciarse a pesar del interés de otros clubes, que ya es una realidad, y prefiere aparcar cualquier decisión: «Los sueños siempre están en jugar al máximo nivel posible», afirma e insiste en que ahora solo piensa en cerrar bien la temporada con Burgos, en el que puede ser su despedida del club que lo abrazó en la temporada 2021-2022 y donde ha crecido desde EBA hasta ACB.

El futuro con Argentina

Donde sí muestra un discurso ambicioso y firme es al hablar de la selección argentina y asume que a su generación le toca cargar con parte de la responsabilidad de reconstruir un equipo histórico tras la retirada de la generación dorada.

El objetivo inmediato pasa por clasificar al próximo Mundial después del golpe que supuso quedarse fuera en la última cita internacional y ahí el escolta no se esconde: «La selección argentina tiene que clasificar, sea cual sea la competición que juegue».

En el tramo más personal, el escolta evoca a varias figuras clave en su crecimiento, desde Rodrigo San Miguel, que le ayudó en sus primeros años en Burgos, hasta Facundo Campazzo, de quien asegura que «se aprende incluso sin hablar».EFE

1011865

vfr/aam/jl

(foto)