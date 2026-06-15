Gonzalo Plata: «Ahora, a pensar en el próximo partido»

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(Corrige día en el primer párrafo. Bien: domingo)

Filadelfia (EE.UU.), 14 jun (EFE).- Gonzalo Plata, extremo del Flamengo, afirmó este domingo en Filadelfia que la selección de Ecuador no tiene tiempo para lamentaciones después de caer por 1-0 ante Costa de Marfil en su primera aparición en el Mundial.

«Lo de hoy es una lástima. Son cosas que pasan. Atacamos, dominamos, generamos opciones, no fuimos inferiores», evaluó el jugador nacido hace 25 años en Guayaquil.

El pPartido que bajó el telón de la primera jornada del Grupo E del Mundial se jugó en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia horas antes de que Alemania vapuleara por 7-1 a la debutante selección de Curazao.

La segunda jornada de la zona pondrá frente a frente a Ecuador con Curazao el 20 de junio en Kansas City, y en Toronto a los líderes Alemania y Cosa de Marfil.

«Ahora debemos pensar en el próximo partido. Será complicado, pero vamos a intentarlo. Sabemos que tenemos equipos y siempre queremos más», puntualizó. EFE

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