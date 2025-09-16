The Swiss voice in the world since 1935

Google anuncia inversiones por más de 6.700 millones de dólares en el Reino Unido

Este contenido fue publicado en
2 minutos

El gigante tecnológico estadounidense Google anunció el martes que invertirá más de 6.790 millones de dólares en centros de datos y proyectos de inteligencia artificial (IA) en el Reino Unido, en vísperas de la visita del presidente estadounidense Donald Trump al país.

Esta suma financiará durante los próximos dos años los «gastos de inversión, investigación y desarrollo» de la empresa en el país, incluyendo a Google DeepMind, su laboratorio de IA, indicó el grupo en un comunicado.

Como parte de esta iniciativa, Google inaugurará el mismo martes un centro de datos en Waltham Cross, al norte de Londres, con una inversión de 1.000 millones de dólares, financiada en parte con el paquete anunciado.

El Reino Unido se prepara para recibir a Trump en una segunda visita de Estado el miércoles y jueves, y se espera que el mandatario llegue al país acompañado por grandes empresarios de la tecnología y las finanzas, según la prensa británica.

Trump visitó oficialmente el Reino Unido en 2019, durante su primer mandato. El país espera más anuncios sobre otras inversiones y la firma de un acuerdo tecnológico con Londres.

El gobierno británico había anunciado el domingo que varios bancos estadounidenses harán inversiones de más de 1.300 millones de dólares en el país, también con motivo de la visita de Trump.

Por otro lado, el gobierno británico anunció este lunes que esta semana firmará con Estados Unidos un acuerdo para acelerar los plazos de autorización y validación de proyectos nucleares entre ambos países.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Londres ha intensificado esfuerzos para reducir su dependencia de los hidrocarburos y ha hecho de la energía nuclear una de sus prioridades.

