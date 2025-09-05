Google anuncia que recurrirá la multa de 2.950 millones de euros de Bruselas
Bruselas, 5 sep (EFE).- La multinacional estadounidense Google anunció este viernes que recurrirá la multa de 2.950 millones de euros que hoy le impuso la Comisión Europea por abuso de posición dominante en el mercado de publicidad en línea, al favorecer sus propios servicios en este sector en detrimento de sus rivales.
«La decisión de la Comisión sobre nuestros servicios de publicidad tecnológicos es incorrecta y recurriremos. (La Comisión) impone una multa injustificada y requiere cesiones que dañarán a miles de empresas europeas al dificultarles ganar dinero», dijo la vicepresidenta y Directora Global de Asuntos Regulatorios de la compañía, Lee-Anne Mulholland, en un comunicado.
Añadió que «no hay nada anticompetitivo en brindar servicios a compradores y vendedores de publicidad y existen más alternativas a nuestros servicios que nunca». EFE
