Google defiende el «hiperprogreso» de la IA frente a una cumbre que pide más restricciones

2 minutos

Nueva Delhi, 19 feb (EFE).– El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, defendió este jueves un modelo de «hiperprogreso» tecnológico frente a las voces que piden mayores restricciones a la inteligencia artificial (IA) en Nueva Delhi, reivindicando el papel de las grandes empresas como motores de descubrimientos científicos de alcance global.

«Estamos en la cúspide de un hiperprogreso y de nuevos descubrimientos que pueden ayudar a las economías emergentes a dar un salto cualitativo y superar brechas históricas. Pero ese resultado no está garantizado ni es automático», señaló Pichai durante su intervención en la Cumbre de Impacto de IA en Nueva Delhi frente a una veintena de lideres globales.

Pichai instó a los gobiernos a actuar como «innovadores» y no solo como reguladores, integrando la IA en servicios públicos como la salud o la gestión de infraestructuras.

«No podemos permitir que la brecha digital se convierta en una brecha de IA», sentenció, en un mensaje a favor de mantener el ritmo de inversión frente a las propuestas de frenos regulatorios.

El directivo de Google puso como ejemplo el impacto social de herramientas que han trascendido el ámbito comercial para entrar en la historia de la ciencia.

“La pregunta es cómo podemos usar la IA para resolver los problemas más difíciles. Esa audacia llevó a AlphaFold, un avance que no solo ganó un Premio Nobel, sino que comprimió décadas de investigación en una base de datos abierta al mundo que hoy usan tres millones de investigadores para combatir la malaria y la resistencia a los antibióticos”, destacó.

El ejecutivo recordó sus años de estudiante en la India, cuando viajaba en el tren Coromandel Express por la zona de Visakhapatnam , un área entonces modesta que hoy Google está transformando en un centro de IA a gran escala con capacidad de cómputo de nivel gigavatio.

Pichai anunció el lanzamiento global de un nuevo certificado profesional de IA para formar a trabajadores en activo, y subrayó que la tecnología no solo reemplaza tareas, sino que crea carreras que eran inimaginables hace veinte años, poniendo como ejemplo el millón de creadores de contenido que hoy operan en todo el mundo.

Asimismo, ante el desafío de la desinformación planteado en la cumbre, defendió el uso de herramientas de verificación de contenidos para periodistas y ciudadanos, insistiendo en que la confianza es el cimiento de la adopción tecnológica. EFE

lgm-igr/sbb

(foto) (video)