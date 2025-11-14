Google dice que ha ofrecido a Bruselas «cambios inmediatos» en su negocio publicitario

3 minutos

Bruselas, 14 nov (EFE).- La empresa estadounidense Google aseguró este viernes que ha propuesto un plan a la Comisión Europea con «cambios inmediatos» en el mercado publicitario que evitan la necesidad de desprenderse de parte de su negocio, tras la multa de 2.950 millones de euros que le impuso en septiembre por prácticas monopolísticas.

El gigante tecnológico tenía hasta el pasado lunes para responder a las preocupaciones del Ejecutivo comunitario y un portavoz aseguró hoy que la empresa ha presentado un plan que «aborda íntegramente la decisión de la Comisión Europea sin una ruptura disruptiva que perjudicaría a los miles de editores y anunciantes europeos que utilizan las herramientas de Google para impulsar su negocio».

Bruselas multó a Google por haber favorecido sus propios servicios de tecnología publicitaria frente a sus competidores, abusando de su posición dominante en el mercado, perjudicando a editores, anunciantes y consumidores.

Google ofrece servicios en este sector con dos herramientas de compra para anunciantes (Google Ads y DV 360), otra para que los editores gestionen sus espacios publicitarios (DoubleClick for Publishers o DFP) y una plataforma que pone en contacto a ambas partes del negocio, AdX.

La investigación de Bruselas concluyó que Google ha abusado desde «al menos» 2014 de su posición dominante en estos mercados para favorecer a su plataforma AdX en las subastas de anuncios organizadas por DFP informándole, por ejemplo, del valor de la apuesta más elevada que había hecho un competidor y que tenía que superar para ganar el contrato.

Según el portavoz de Google, la empresa ha presentado ahora un plan para «poner fin» a estas prácticas, ofreciendo la posibilidad a los editores de fijar precios mínimos diferentes para distintas apuestas cuando utilicen Google Ads.

La compañía asegura que también ha propuesto «cambios significativos para abordar cualquier posible conflicto de interés», como una mayor interoperabilidad de sus herramientas publicitarias «para brindar a editores y anunciantes más opciones y flexibilidad».

Google insistió en que recurrirá la multa del Ejecutivo comunitario, porque Bruselas no ha tenido en cuenta la realidad «altamente competitiva y en rápida evolución» a la que a su entender se enfrenta hoy el mercado publicitario.

Aunque al mismo tiempo, dijo que «seguirá cooperando» con la Comisión mientras analiza su propuesta.

«Estamos comprometidos a encontrar una solución eficaz que brinde certeza y coherencia a nuestros clientes en Europa, Estados Unidos y a nivel mundial», dijo el portavoz.

La justicia de Estados Unidos también dictaminó el pasado mes de abril que Google ha cometido prácticas monopolísticas en la publicidad en línea. EFE

drs/ahg/mr