Google eleva a 15.000 millones de dólares su inversión en centro de datos de IA en India

2 minutos

Nueva Delhi, 14 oct (EFE).- El gigante tecnológico Google anunció este martes una inversión de 15.000 millones de dólares para construir un centro de datos de inteligencia artificial (IA) en el estado de Andhra Pradesh, en el sur de la India, en la que será su mayor inversión en el país asiático hasta la fecha.

«Esta inversión de aproximadamente 15.000 millones de dólares a lo largo de cinco años (2026-2030) es la mayor inversión de Google en la India hasta la fecha y se alinea con la visión Viksit Bharat 2047 del Gobierno indio para acelerar la expansión de los servicios basados en IA», dijo Google en un comunicado publicado este martes.

El anuncio oficial de la compañía estadounidense eleva la cifra del proyecto, después de que un ministro regional de Andhra Pradesh, Lokesh Nara, informara previamente de una inversión de 10.000 millones de dólares.

El conglomerado indio Adani, propiedad del magnate Gautam Adani, será el socio local de Google para construir esta infraestructura, que según ambas compañías será la más grande de la India y una de las mayores de Google en toda Asia.

«Estará diseñado específicamente para las demandas de la inteligencia artificial», dijo Adani en un mensaje publicado en X.

La ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, celebró el anuncio y consideró que «refleja la armonía entre la formulación de políticas progresistas y el dinamismo en la toma de decisiones de gobernanza» del país.

Google ha consolidado su presencia estratégica en la India en los últimos años, reconociendo al país como uno de sus mercados más importantes tanto por volumen de usuarios como por potencial de su industria digital, que cuenta con varios importantes nodos del sector tecnológico en las ciudades de Bangalore, Hyderabad y Pune.

Además, desde 2024, la compañía fabrica sus teléfonos inteligentes Pixel en el país asiático. EFE

jgv/igr/cg