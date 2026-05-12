Google lanza un sistema de IA para vehículos que puede predecir cuándo cambiar de carril

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Nueva York, 12 may (EFE).- Google ha presentado este martes un sistema para el automóvil, potenciado con inteligencia artificial (IA), capaz de predecir y guiar el cambio de carril utilizando la cámara frontal del vehículo.

Esta función, denominada «Live Lane Guidance» («guía de carril en vivo»), a diferencia de las indicaciones tradicionales por GPS, utiliza la cámara frontal del coche para analizar el entorno en tiempo real.

La empresa destaca, en el marco del evento virtual Android Show 2026, que gracias a esta integración con el hardware del vehículo, el sistema entiende exactamente en qué carril se encuentra el conductor y le aconseja de forma predictiva y precisa el momento idóneo para maniobrar o tomar una salida.

No obstante, esta vanguardista tecnología no estará disponible para todos los usuarios, ya que será exclusiva para modelos seleccionados que cuentan con «Google built-in» («Google integrado de fábrica»), quedando fuera de la versión estándar de Android Auto.

La presentación de hoy, que ha contado con la participación Paris Hilton para introducir el concepto de «My Get-it-Done Partner» («Mi compañero para hacer las cosas»), subraya la evolución de Gemini, la IA de Google, como asistente proactivo para los conductores.

Según Guemmy Kim, directora senior de Producto de Android para Coches, la IA de Google ahora posee «capacidad de contexto»: puede leer un mensaje de un amigo preguntando por una dirección, buscarla en el calendario o correo y ofrecerse a enviarla con un solo toque mediante la función «Magic Cue». EFE

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