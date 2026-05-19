Google presenta ‘YouTube Ask’, una herramienta de IA para interactuar con los vídeos

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Mountain View (EE. UU.), 19 may (EFE).- Google ha presentado este martes durante la inauguración de Google I/O 2026, su conferencia anual de desarrolladores, ‘YouTube Ask’ (‘pregunta a YouTube’), una nueva herramienta impulsada por inteligencia artificial (IA) que permite a los usuarios interactuar de forma directa con los vídeos, realizar preguntas complejas sobre su contenido y obtener resúmenes automatizados en tiempo real.

«La gente viene a YouTube todos los días a hacer muchas preguntas; hay muchos videos geniales, pero puede ser difícil saber por dónde empezar. ‘Ask YouTube’ reimagina por completo la experiencia, haciendo que la información sea mucho más digerible y fácil de navegar. Verás videos que se adaptan mejor a tus intereses y, lo más importante, salta directamente a la parte del video más relevante para ti», ha detallado el director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, que ha dado a conocer esta nueva herramienta.

Desde el Shoreline Amphitheatre, el emblemático anfiteatro al aire libre situado a las afueras de la sede central de la empresa en Mountain View, California, Pichai ha afirmado que ‘YouTube Ask’ se implementará «ampliamente» en los EE. UU. este verano.

Esta nueva función conversacional para la plataforma de vídeo en ‘streaming’ llega pocas semanas después de que la compañía estadounidense implementara una tecnología similar en Google Maps.

Google ha lanzado otra herramienta de «experiencia conversacional» llamada ‘Docs Live’, que permite a los usuarios redactar textos, realizar análisis conjuntos y automatizar actas de reuniones de forma simultánea, extrayendo datos contextuales externos sin necesidad de abandonar la interfaz de trabajo. EFE

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