Google tendrá que pagar a PriceRunner (Klarna) 1.300 millones en un caso antimonopolio

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Berlín, 1 jul (EFE).- La tecnológica estadounidense Google deberá pagar a PriceRunner, filial del grupo sueco de servicios de pago y compras Klarna, unos 14.300 millones de coronas suecas (unos 1.300 millones de euros) por daños y perjuicios por haber favorecido su propio sitio de comparación de precios.

El Tribunal de Patentes y Mercados de Estocolmo informó este miércoles en un comunicado sobre la sentencia dictada, que considera que PriceRunner «sufrió daños como consecuencia de que Google favoreciera ilegalmente durante muchos años su propio servicio de comparación de precios».

PriceRunner, un servicio de comparación de compras de la región nórdica que opera en Suecia, Dinamarca, Noruega y el Reino Unido, y que fue adquirido por Klarna en 2021, había reclamado una indemnización significativamente mayor, pero no obtuvo pleno éxito en todas sus pretensiones.

PriceRunner demandó a Google Suecia, Google y la matriz Alphabet en febrero de 2022 y reclamó una indemnización equivalente a alrededor de 64.000 millones de coronas suecas (5.800 millones de euros), además de 14.000 millones de coronas suecas (1.270 millones de euros) en intereses acumulados.

El Tribunal de Patentes y Mercado ha fallado ahora parcialmente a favor de PriceRunner.

«En muchos aspectos, este es un caso complejo y de gran alcance, y aunque PriceRunner no ha tenido éxito total en sus reclamaciones, la indemnización concedida es, sin duda, la mayor jamás ordenada en un caso sueco de competencia», afirmó la juez Linda Kullberg.

Ya en junio de 2017, la Comisión Europea (CE) resolvió en el denominado caso ‘Google Shopping’ que Google había abusado de su posición dominante en el mercado de las búsquedas generales en internet.

El abuso consistió en que Google colocaba y presentaba su propio servicio de comparación de precios en la página de resultados de su buscador general de una manera más favorable que la de sus competidores.

Como consecuencia, el tráfico procedente de la página de resultados de búsqueda general de Google disminuyó para los servicios de comparación de precios competidores, mientras que aumentó para el propio servicio de Google.

El abuso comenzó en enero de 2008 en el Reino Unido y en noviembre de 2013 en Suecia y Dinamarca, que son los mercados por los cuales PriceRunner reclamó daños.

En su demanda, PriceRunner sostuvo que el abuso de Google continuó incluso después de la decisión de la CE, hasta finales de 2023.

Según Google, sin embargo, el abuso cesó en septiembre de 2017. La multinacional tecnológica estadounidense también argumentó que PriceRunner no había sufrido daño alguno.

PriceRunner ha obtenido ahora una sentencia favorable en cuanto a que el abuso de Google continuó durante más tiempo del que Google sostenía y que dicho abuso causó perjuicios a la empresa.

Sin embargo, parte de la reclamación se considera presentada fuera de plazo, por lo que PriceRunner no recibirá compensación por los daños continuados durante el período posterior al supuesto cese del abuso.

Para el período por el que PriceRunner recibirá compensación -casi quince años en el Reino Unido y algo más de diez años en Suecia y Dinamarca-, la indemnización concedida es inferior a la solicitada.

En concreto, el tribunal ordenó a Google pagar algo más de 1.000 millones de coronas suecas (91 millones de euros), 675 millones de coronas danesas (90 millones de euros) y 950 millones de libras esterlinas (1.100 millones de euros).

Además, Google deberá abonar intereses acumulados por aproximadamente 400 millones de coronas suecas (36,4 millones de euros), 250 millones de coronas danesas (33 millones de euros) y 300 millones de libras esterlinas (350 millones de euros). EFE

cae