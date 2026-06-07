Gorillaz encandila al Primavera Sound y a Pedro Sánchez

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Guillermo Cabellos, Teresa Cànovas y Érica Roura

Barcelona, 7 jun (EFE).- Parece que el cierre del Primavera Sound iba de sorpresas. Después de acoger a Olivia Rodrigo y los primeros adelantos de ‘You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love’, el Parc del Fòrum también ha recibido este sábado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que ha viajado a Barcelona atraído por los colosales Gorillaz.

Nada más salir al escenario, Damon Albarn, padre de Blur, banda paradigma del britpop, y fundador de Gorillaz como vía de escape virtual, ha presentado al activista palestino Arab Barghouti, quien tendría que haber hablado antes del concierto de Massive Attack, cancelado el jueves por las lluvias.

«Gracias por alzar la voz», ha escrito Sánchez en su Instagram en un vídeo en el que mostraba el escenario tomado por Barghouti y la inmensa explanada atestada de fans que esperaban los primeros acordes de ‘The Mountain’, tema que da nombre al último disco de la banda, protagonista principal del show.

Gran presencia británica

Con un set de una hora y media, Albarn, acompañado de ocho músicos y cuatro coristas, ha puesto a sus monigotes a cantar piezas imprescindibles del art pop como ‘On Melancholy Hill’, ‘Dirty Harry’ o ’19-2000′, antes de despedirse de Barcelona con las grandiosas ‘The Shadowy Light’, ‘Feel Good Inc.’ y ‘Clint Eastwood’.

En una tarde con marcada presencia británica, The xx, trío que llevaba ocho años sin pisar los escenarios, ha iluminado el Parc del Fòrum con su pop pasado por sintetizadores.

Para su regreso, los de Londres han elegido el Primavera como uno de los lugares donde reunirse con su público, que desde el primer momento ha bailado al ritmo de ‘Crystalised’, corte que acompaña a la banda desde su debut en 2009, para luego navegar a través de sus tres álbumes de estudio y lanzar piezas como ‘Say Something Loving’, ‘Intro’, ‘Islands’ o ‘Sunset’.

My Bloody Valentine contra Olivia Rodrigo

Previamente, y pese al solape con la inesperada Olivia Rodrigo, el shoegaze, ese subgénero de rock alternativo nacido a finales de los ochenta en el Reino Unido, ha movido a un buen puñado de fieles hasta el escenario principal del Parc del Fòrum para empaparse de los míticos My Bloody Valentine.

Con más de 35 años de trayectoria, el grupo, liderado por el guitarrista Kevin Shields, ha sabido retener a un público entregado que no ha dudado en escoger el sonido de canciones como ‘When You Sleep’, ‘Sometimes’ u ‘Only Shallow’ antes que el pop contemporáneo de Rodrigo.

Para rematar la tarde, pese a que, siendo fieles con los horarios, han significado la apertura de este sábado, los estadounidenses Big Thief han dado toda una lección de indie rock pasado por el cedazo del folk, con canciones de ‘Vampire Empire’, ‘Simulation Swarm’ o ‘Shark Smile’.

Con esto, el Primavera Sound se despide de su 24.ª edición, en una noche de sábado en la que todavía quedaban por actuar los contestatarios raperos irlandeses Kneecap o la DJ coreana Peggy Gou, en un año en el que 287.000 personas han pasado por alguno de los conciertos del festival. EFE

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(foto)