Grégoire, alcalde de París: «Somos el corazón de la resistencia contra la ultraderercha»

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París, 22 mar (EFE).- El recién elegido alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, defendió este domingo su victoria en la segunda vuelta de las elecciones municipales sin haber pactado con la izquierda radical y presentó la capital como el «dique» contra la ultraderecha.

«París será el corazón de la resistencia contra la extrema derecha», dijo el nuevo regidor de la capital, que durante años fue número dos de Anne Hidalgo y que prolongará el control de la ciudad por su partido que se inició en 2001.

Con su victoria, amplia, con más de la mitad de los votos, conseguida pese a que la candidata de la izquierda radial, Sophia Chikirou, se mantuvo en la carrera, Grégoire aseguró que la capital envía un mensaje: «París no es y no será de extrema derecha».

«Un mensaje también a todos los que han obrado para unir a todas las derechas contra nosotros», aseguró en referencia a la retirada de la ultraconservadora Sarah Knafo para permitir la victoria de su rival, la exministra Rachida Dati, que contaba con el respaldo de la derecha tradicional y del presidente, Emmanuel Macron, que hace unos meses le otorgó la cartera de Cultura.

Grégoire había acusado al propio Macron de haber obrado entre bambalinas para impulsar el abandono de Knafo, algo que el Elíseo y el propio presidente negaron.

El nuevo alcalde de París aseguró que los ciudadanos han apostado «por una ciudad abierta, que rechaza el racismo, el antiseminismo, la discriminación LGTB+, la islamofobia, que no hace concesiones a la violencia de género, el machismo ni ninguno de los retrocesos que propone la extrema derecha».

El regidor, que será investido el próximo fin de semana, hizo una lectura nacional de su victoria, de cara a las presidenciales del año próximo que auguró «violentas y cruciales» y en las que fustigó la alianza de la derecha tradicional con la ultraderecha que, a su juicio, «se perfila».

«Han caído las máscaras y hay que denunciar esas alianzas para ganar unos puntos», dijo Grégoire. EFE

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