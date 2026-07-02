Gran expectación ante la posible boda de Taylor Swift en el Madison Square Garden

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Nueva York, 2 jun (EFE).- Los seguidores de la cantante Taylor Swift y los medios en general siguen con expectación la que se prevé será la boda del siglo entre la artista y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, que, según numerosas filtraciones a falta de confirmación oficial, tendrá lugar este viernes ante más de mil invitados en el icónico Madison Square Garden neoyorquino.

Los actos de la boda de la pareja, ambos de 36 años, comenzarán la tarde noche de este jueves, hora local, cuando se realice una cena de ensayo en el teatro Infosys del Garden con unos 100 invitados, de acuerdo a informaciones de Page Six, del diario ‘New York Post’.

De acuerdo con fuentes del rotativo, el teatro, con capacidad para más de 5.000 personas, es un lugar seguro que ayudará a evitar la atención de los paparazzi.

El gran día del «sí, quiero» será el viernes, cuando los famosos invitados del mundo del espectáculo y del deporte, junto a familiares y amigos, serán recibidos por una alfombra roja en una zona cubierta, lejos de las miradas de curiosos, pese a que las calles alrededor del Garden estarán cerradas al tránsito y peatones.

La pareja pidió permiso a la ciudad para cerrar esas calles del 2 al 4 de julio, aunque los usuarios del metro y otros trenes que llegan a Penn Station, estación ubicada debajo del estadio, no tendrán problemas para su transporte porque podrán usar otras entradas.

El diario asegura que el día de la ceremonia las puertas abrirán para los invitados a las 15.30 hora local (19.30 GMT), y el cóctel comenzará media hora después en el vestíbulo del sexto piso.

La ceremonia ante al menos mil invitados, aunque podrían ser más, dará comienzo a las 17.30 (21.30 GMT) en la pista central del Garden, donde se celebran los grandes conciertos del país y los partidos de los Knicks, y que ha sido transformado y convertido en un jardín especialmente para esta ocasión.

Está previsto que la recepción comience una hora más tarde y se espera que finalice a las dos de la madrugada. Entre los invitados figurarían Selena Gomez, Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, las hermanas Haim, Suki Waterhouse y Gigi Hadid, entre otros.

También ha trascendido que Stevie Nicks y Tim McGraw actuarán como parte del gran festejo.

Tanto el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, como la jefa de la policía Jessica Tisch han confirmado de forma indirecta la boda.

Durante una rueda de prensa el martes sobre la ola de calor, un periodista preguntó a Mamdani si podía decir algo sobre las nupcias, a lo que respondió: «Mi recomendación para todos los neoyorquinos es que se queden en casa y se mantengan frescos. Y si se casan en el Madison Square Garden, se quedarán dentro y se mantendrán frescos. Creo que es un buen ejemplo para toda la ciudad».

El miércoles volvió a aludirla en un mensaje publicado en la red social Instagram sobre el intenso calor: «Esto es lo que deben saber sobre la histórica ola de calor que se avecina. Especialmente si (hipotéticamente) vas a celebrar tu boda en el Madison Square Garden este fin de semana».

El pasado junio, durante otra comparecencia sobre la seguridad durante la Copa Mundial de Fútbol y los eventos que habría simultáneamente en la ciudad, Mamdani también se refirió a la boda.

«Sabemos que coincide con la participación de los Knicks en las finales. Sabemos que coincide con el 4 de julio, el 250 aniversario de Estados Unidos, la boda de Taylor Swift, todo al mismo tiempo…», indicó el alcalde, de 34 años, quien además confirmó que no fue invitado. «Les deseo una boda preciosa», dijo entonces.

Mientras, la jefa de la policía indicó en la víspera, cuando daba detalles para la seguridad de este fin de semana festivo, que hablaría de los preparativos para el 4 de julio, pero no de los acontecimientos en el estadio.

El diario ‘New York Times’ confirmó, por su parte, la existencia de un documento de la policía, al parecer con los detalles para la vigilancia en torno al Garden.

El memorando, según el Times, se titula ‘Boda de Taylor Swift en el Madison Square Garden’ y hoy se publicó en redes sociales la foto de un policía sosteniendo un documento donde se lee «boda de Taylor Swift y Travis Kelce».

Durante esta semana han llegado camiones al Garden con material marcado como «Garden Party» (fiesta en el jardín) y aunque había trascendido que se construiría un castillo dentro de la sala, fuentes de la revista ‘People’ aseguraron que no es cierto.

«No es un castillo, pero tiene un aspecto muy especial. Tiene césped, alfombras y toldos, y parece un lugar para celebrar una boda. Hay un escenario montado, pero es un lugar especial», dijo la fuente a la revista de espectáculos.

Swift y Kelce anunciaron su compromiso con varias fotos en Instagram en agosto de 2025 y han mantenido silencio sobre su boda, que exige a los invitados que firmen un documento de confidencialidad y no tengan sus móviles durante los eventos. EFE

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