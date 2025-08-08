Gran incendio forestal en el este de Cuba afectó 14.000 hectáreas, el doble de lo estimado

2 minutos

La Habana, 8 ago (EFE).- El incendio de grandes proporciones que asoló hace dos años la zona montañosa de Pinares de Mayarí en la provincia cubana de Holguín (noreste) afectó unas 14.000 hectáreas (ha) de bosque, el doble de lo estimado inicialmente, según ha revelado este viernes la prensa estatal.

El siniestro, que comenzó en febrero de 2023 y se controló casi un mes después, afectó a más de la mitad de la superficie del Parque Nacional La Mensura-Piloto (un área protegida), ha declarado al diario oficial Granma uno de los expertos involucrados en la extinción del incendio.

El jefe del Departamento de Ecosistemas Terrestres en el Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales y Tecnológicos de Holguín, Carlos Peña, ha agregado que “debido a la duración y extensión del fuego y la biomasa presente en la vegetación afectada, el impacto del incendio en la atmósfera fue muy alto”.

“La carga contaminante proveniente de la combustión superó las 1.000 toneladas por hectárea, lo que podría haber arrojado a la atmósfera cerca de 14 millones de toneladas de gases contaminantes”, ha explicado Peña.

Añade que “el suelo alcanzó temperaturas muy elevadas, que dieron pie a la pérdida de la capacidad de retener el agua y a la supresión de la capa vegetal, siendo esto último la causa de deslizamientos de tierra, como indicio de insuficientes medidas de conservación y barreras de contención en las áreas”.

En la Sierra de Nipe, que forma parte del macizo montañoso arrasado por el fuego, “de 700 a 800 especies de plantas podrían haber resultado impactadas directa o indirectamente por las llamas”, según Peña.

El período más crítico para los incendios forestales abarca de enero a mayo, que coincide con la época seca, según el Cuerpo de Guardabosques de Cuba (CGB).

En 2024, al concluir la campaña de protección contra incendios forestales, que se desarrolla en los primeros cinco meses del año, el CGB reportó 326 incendios que afectaron casi 3.000 ha de bosques. EFE

lbp/icn