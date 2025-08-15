Granada está colaborando con EE.UU. tras revocación de visados a sus funcionarios

Castries, 15 ago (EFE).- El Gobierno de Granada está colaborando «activamente» con las autoridades de Estados Unidos tras el anuncio de restricciones de visados para funcionarios del país por contratar misiones médicas cubanas, un sistema que siempre ha defendido con firmeza.

Según el comunicado del Ministerio de Exteriores, las autoridades de Granada han tomado nota de la imposición de estas restricciones y están abordando el asunto «a través de los canales diplomáticos establecidos».

«Aseguramos al pueblo de Granada que su Gobierno está atendiendo esta situación con la máxima responsabilidad y en el mejor interés de nuestra nación», agregó la nota.

Hay más de 100 médicos y otros profesionales de la salud cubanos empleados tanto en el sistema público como en el privado de Granada, cuyos ministros de Exteriores y Finanzas declararon en marzo pasado su disposición a renunciar a su visa estadounidense en apoyo al pueblo de Cuba.

Cinco meses después, el pasado miércoles, el Departamento de Estado estadounidense anunció la imposición de restricciones de visa a funcionarios gubernamentales de Granada, Brasil y países africanos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, que califica las misiones de trabajo forzado, insistió en que el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel «alquila» a sus médicos a «precios elevados» para luego quedarse con la mayor parte de estos ingresos.

La secretaria de prensa de Granada, Neila Ettienne, informó que todavía no han recibido correspondencia formal de la Administración de Donald Trump sobre la decisión.

«Aún no sabemos quiénes se verán afectados, pero nuestro embajador en Washington está trabajando en ello», declaró Ettienne al ser preguntada por los medios locales por los nombres de los funcionarios afectados.

El pasado marzo, el ministro de Asuntos Exteriores, Joseph Andall, dijo ante el Parlamento que Granada tiene «la obligación legal, moral y ética de apoyar al pueblo cubano», debido a su importante contribución al sistema de salud de la isla.

«Nuestra infraestructura sanitaria colapsará sin la generosa intervención de Cuba, y por ello debemos adoptar siempre una postura de principios», afirmó.

En la misma línea, el titular de Finanzas, Dennis Cornwall, señaló que estaba dispuesto a renunciar a su visa estadounidense ya que, como exgraduado de una universidad cubana, tiene una obligación moral y, como ministro, cree que los médicos y enfermeros cubanos del sistema de salud de Granada brindan un servicio insustituible.

La Administración de Trump ya había anunciado sanciones en febrero y junio pasados contra funcionarios cubanos y de países centroamericanos relacionados con las misiones médicas cubanas, una de las principales fuentes de ingresos de La Habana.

Ante estas restricciones, varios países miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), además de Granada, defendieron las misiones médicas y alertaron de que sus sistemas de salud pueden colapsar sin los facultativos cubanos. EFE

