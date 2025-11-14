Grande-Marlaska ve «muy importante» el aval europeo a la amnistía

Cascais (Portugal), 14 nov (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó este viernes que el aval dado por el abogado general de la Unión Europea (UE) a la amnistía es «muy importante» y «pone en valor el esfuerzo y la voluntad» que guió al Gobierno y al Parlamento ante «una crisis institucional».

El ministro realizó estas afirmaciones en declaraciones a periodistas en Estoril, en el área metropolitana de Lisboa, donde participa en la Conferencia Ministerial EU-MENA entre la UE y los países de Oriente Medio y el Norte de África.

Consideró también que esto reconoce «la voluntad y el ánimo de restaurar la convivencia y la cohesión» que hubo ante, en su opinión, «quizás» la crisis más importante desde el golpe de Estado de 1981.

«El pronunciamiento del abogado general de la Unión Europea viene a implicar eso. Es decir, fue un acto absolutamente legítimo de un poder legítimo, como es el poder legislativo, un acto legítimo en una democracia buscando la convivencia. Esperemos ahora a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», expuso.

Este jueves, el abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann avaló de forma general la ley de amnistía, de la que ha dicho que «parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía». EFE

