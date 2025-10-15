Grandes medios de EEUU, incluido Fox News, rechazan nuevas normas de prensa del Pentágono

2 minutos

Washington, 15 oct (EFE).- Los principales medios de comunicación de Estados Unidos, incluida la cadena Fox News, muy cercana al presidente Donald Trump, se negaron a firmar las nuevas normas para periodistas establecidas por el Pentágono, que tratan de restringir el acceso a la información no autorizada y cuyo plazo de aceptación se cumple este miércoles, según avanzaron.

Fox News, en la que trabajó como comentarista el actual secretario de Guerra, Pete Hegseth, se sumó a las otras principales cadenas de Estados Unidos – ABC News, CBS News, CNN y NBC News – para denunciar que estas normas «limitan la capacidad de los periodistas para mantener informado a un país».

«Esta política no tiene precedentes y pone en peligro las protecciones fundamentales del periodismo», afirmaron las organizaciones en un comunicado conjunto publicado por varios medios.

Además de las cadenas de televisión, también se han sumado Associated Press, Reuters, The New York Times, The Washington Post o Politico, entre otros.

Este miércoles se cumple el plazo que el Departamento de Guerra ha dado a los reporteros para aceptar la nueva política. Por ahora, solo el canal de noticias conservador One America News ha firmado el documento.

El Pentágono anunció el pasado septiembre que solo permitirá el acceso de periodistas a sus instalaciones si aceptan no publicar determinada información, una medida inédita que otorga al Departamento de Guerra (antes conocido como Departamento de Defensa) un amplio control sobre los contenidos difundidos.

Según explicó en septiembre el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, los reporteros deberán firmar una nota en la que se comprometan a no divulgar información clasificada ni documentos considerados sensibles, incluso si no están marcados oficialmente como secretos. EFE

ecs/ygg/fpa