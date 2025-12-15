Grandi se despide como jefe de ACNUR con críticas a «irresponsables» recortes humanitarios

Ginebra, 15 dic (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, quien dejará su cargo el 1 de enero tras una década al frente de ACNUR, lamentó este lunes el «repentino, drástico, irresponsable y corto de miras» recorte que el sector humanitario ha sufrido este año, marcado por la reducción en las contribuciones de países como Estados Unidos a agencias de Naciones Unidas y ONG.

El «desplome en la asistencia exterior» está devastando al sector humanitario, afectando no sólo a refugiados sino a trabajadores de agencias como ACNUR, señaló el italiano en la inauguración de una conferencia en Ginebra sobre la situación de los desplazados forzados en el mundo.

A mediados de año el propio Grandi indicó que su agencia se vería obligada a suprimir unos 3.500 empleos en el organismo y reducir los costes de plantilla en alrededor de un 30 %.

En su intervención de este lunes, Grandi recordó el drama de millones de refugiados, incluidos los que han sido víctimas de conflictos en lugares como Gaza, Ucrania, Sudán o Birmania (Myanmar), mientras en países de acogida «fueron con frecuencia vilipendiados y convertidos en chivos expiatorios».

«Su sufrimiento fue usado cínicamente por traficantes con fines de lucro, y su situación por políticos para ganar votos en las elecciones», destacó el alto comisionado.

Por otro lado, el saliente jefe de ACNUR aplaudió las iniciativas de muchos gobiernos para mejorar la situación de los refugiados en países de acogida, mencionando entre ellas la decisión de Colombia de aprobar el estatus de protección temporal de los desplazados venezolanos en 2021, lo que benefició a dos millones de personas.

«El entonces presidente (Iván) Duque comprendió que dar a los migrantes y refugiados venezolanos acceso a residencia, empleo y servicios beneficiaría tanto a esta comunidad como a sus anfitriones colombianos», subrayó Grandi.

También admitió que la acogida de refugiados tiene un alto coste «que países como Chad, Irán, Costa Rica (que acoge a una importante comunidad refugiada nicaragüense) o Egipto no pueden soportar solos».

Sobre su relevo al frente de ACNUR, el propio Grandi destacó en su intervención que el proceso aún no ha concluido formalmente, si bien ya se ha anunciado en los últimos días que, salvo sorpresa, le sucederá el expresidente iraquí Barham Salih.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ya ha recomendado este nombramiento, actualmente en proceso de consulta en el Comité Ejecutivo de la ACNUR antes de que sea finalmente sometido a voto por la Asamblea General de Naciones Unidas. EFE

