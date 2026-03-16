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Grecia, líder de la misión UE de protección del tráfico en Mar Rojo, no actuará en Ormuz

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Atenas, 16 mar (EFE).- Grecia, que lidera la misión de la UE ‘Aspides’ de protección del tráfico en el mar Rojo, descartó este lunes participar en operaciones para abrir el estrecho de Ormuz, tras la petición de colaboración de Donald Trump para romper el bloqueo iraní en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.

«No existe ninguna posibilidad de intervención de nuestro país en una posible operación en el estrecho de Ormuz», recalcó este lunes un portavoz del Gobierno griego en una rueda de prensa en Atenas.EFE

dsp-as/jlp

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