Grecia confirma que los detenidos de la Flotilla desembarcarán en territorio heleno

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Atenas, 30 abr (EFE).- El Gobierno griego confirmó este jueves de que los 175 pasajeros de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud trasladados a un buque israelí tras ser interceptados en el mar desembarcarán en territorio heleno.

«Las autoridades griegas están en conversaciones con las autoridades israelíes sobre el tema de su desembarque seguro en Grecia», señaló el Ministerio de Exteriores heleno en un comunicado. EFE

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