Grecia devuelve anticipadamente un crédito de 5.287 millones de euros a socios de eurozona

Atenas, 15 dic (EFE).- Grecia ha devuelto anticipadamente 5.287 millones de euros en préstamos que habían sido concedidos por sus socios de la zona euro en el marco del primer rescate financiero del país en 2010, informó este lunes el portal griego Capital.

El Estado griego abonó esta suma, pese a que esta parte de la deuda no vencía hasta después de 2033, con el objetivo de ahorrar en los gastos de intereses y seguir reduciendo rápidamente la deuda pública tanto en términos absolutos como en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB).

Esta devolución supone para las arcas públicas griegas un ahorro de 1.600 millones de euros en intereses, informó la emisora pública ERT.

El objetivo principal del Gobierno del primer ministro griego, el concervador Kyriakos Mitsotakis, es devolver los 31.600 millones de euros restantes del primer rescate del país hasta el 2031, una cantidad que estaba previsto pagar en cuotas trimestrales entre 2029 y 2041.

En 2024 la deuda soberana griega se redujo hasta el 153,6 % del PIB, más de diez puntos por debajo de la del año anterior y muy por debajo del 207 % de 2020, durante la pandemia del coronavirus.

Grecia dejó de depender de la ayuda externa en 2018, cuando terminó el programa por el que desde 2010 recibió 310.000 millones de euros de sus socios internacionales (solo en el primero de los tres rescates recibió 110.000 millones), y desde entonces su economía ha retomado la senda del crecimiento que solo se vio frenada por la pandemia.

Desde 2022 Grecia ha realizado otros tres reembolsos anticipados de préstamos concedidos por sus socios del euro por un valor total de 15.900 millones de euros. Con el nuevo reembolso, el importe total asciende a 20.100 millones de euros.

El país ha devuelto también de manera anticipada 7.900 millones de euros en préstamos que habían sido concedidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En total, Grecia ha reembolsado préstamos anticipados por un valor total de 29.000 millones de euros hasta la fecha, lo que supone un ahorro en intereses de 3.500 millones de euros. EFE

