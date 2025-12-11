Grecia gobernará la zona euro a diez años de casi ser expulsada

afp_tickers

1 minuto

Diez años después de que su país casi fuera expulsado de la zona euro, el ministro de Finanzas griego, Kyriakos Pierrakakis, resultó este jueves elegido presidente del Eurogrupo, la institución que gobierna el bloque de 20 países con esta moneda.

«Es el reconocimiento más brillante de la trayectoria positiva de nuestra patria», celebró el ministro, que se impuso en las votaciones al belga Vincent Van Peteghem.

«Hace diez años, el debate aquí en Bruselas era saber si Grecia iba a salir o no de la zona euro. No obstante, ha aguantado», dijo ante la prensa.

Pierrakakis, de 42 años, es ministro de Finanzas del gobierno conservador griego desde marzo. Antes dirigió la transformación de la administración del país desde 2019 como ministro de Gobernanza Digital y después de Educación.

En su candidatura destacó «el poder de la resilencia» que demostró su generación tras la tormenta de los años 2010, cuando la crisis de la deuda griega casi provocó la implosión de la zona euro.

El griego tomará el relevo del irlandés Paschal Donohoe, que dimitió por sorpresa tras haber sido reelegido hace pocos meses como presidente del Eurogrupo.

Esta instancia creada en 1997 coordina las política económicas y presupuestarias de los 20 países de la zona euro, que a partir del 1 de enero serán 21 por la inclusión de Bulgaria.

fpo/cjc/jca/eb/dbh/mb