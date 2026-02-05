Grecia introduce penas de 10 años a activistas de ONG que facilitan entrada de migrantes

Atenas, 5 (EFE).- El Parlamento griego aprobó este jueves una polémica ley que introduce penas de al menos 10 años de cárcel a miembros de ONG que faciliten la entrada ilegal de inmigrantes, y limita la financiación pública de estas organizaciones.

La legislación fue aprobada con los votos de los diputados de la gobernante Nueva Democracia (ND), partido del primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis, mientras que todos los partidos de oposición de izquierda votaron en contra.

La nueva ley contempla castigar con al menos 10 años de prisión y multas de 50.000 euros o más a cualquier individuo que «con fines lucrativos o por profesión o que es miembro de una ONG» facilite la entrada ilegal de inmigrantes al territorio griego. EFE

