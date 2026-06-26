Grecia pagará a sus pescadores por capturar pez globo invasor que amenaza el Mediterráneo

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Atenas, 26 jun (EFE).- Grecia pagará 5,33 euros por kilo a los pescadores que capturen ejemplares de una especie de la familia de los peces globo, invasora del Mar Rojo, que daña los equipos de pesca y amenaza los ecosistemas del Mediterráneo oriental.

Este pez, más conocido localmente con su nombre científico Lagocephalus (literalmente ‘cabeza de liebre’ en griego) se detectó por primera vez en las aguas del país en 2005 después de que atravesara el canal de Suez desde el Mar Rojo y llegara al Mediterráneo oriental.

Desde entonces, la población de este pez, cuyo nombre viene de su gran cabeza triangular y sus grandes dientes frontales parecidos a los de una liebre, se multiplica sin control, especialmente en el mar Egeo sur y en el Mediterráneo oriental, donde no tiene depredadores.

Este pez, que puede llegar a pesar hasta 13 kilos, contiene la potente toxina tetrodotoxina por lo que si es consumido por el ser humano puede conducir incluso a la muerte, y se han producido casos en los que incluso ha mordido a bañistas.

«La pesca griega se encuentra en una situación difícil en los últimos años. Se ve amenazada por el cambio climático, por las especies invasoras y los ‘lagocéphalos’, que ya constituyen una amenaza real para nuestros mares», señaló el ministro de Agricultura y Alimentos de Grecia, Margaritis Schinás, en un comunicado.

En este sentido, Schinas anunció que a partir de la próxima semana se pondrá en marcha un programa piloto que dará una recompensa de 5,33 euros por kilo a los pescadores por la captura de esta especie en las aguas del Egeo meridional y alrededor de la isla de Creta, en el Mediterráneo oriental.

«Capturamos entre 100 y 200 ejemplares de lagocéphalos al día», dijo este viernes al diario Kathimerini Stathis Evanguelu, que pesca en las aguas frente a la isla de Astypalaia, en el Egeo sur, desde los 9 años.

«Rompen nuestras redes, destrozan nuestros aparejos, se comen el pescado que tenemos que vender», declaró el pescador de 29 años y afirmó que en las aguas alrededor de su isla «hay decenas de miles de ejemplares».

Este tipo de pez globo es «una especie particularmente agresiva, con mandíbulas y dientes fuertes», recalcó a la emisora pública ERT Paraskevi Karajlé, ictióloga y directora de investigación del Centro Helénico de Investigación Marina (ELKETHE).

Según explicó la experta, causa daños a los aparejos de pesca, ya que intenta alimentarse dentro de las redes o palangres, destruyendo así el equipo de los pescadores.

Sin embargo, algunos pescadores, como Mijalis Karpodinis de la isla de Rodas, no se quedaron con las manos cruzadas hasta que el Gobierno actuara.

Por iniciativa de Karpodinis, comienza este viernes el ‘Primer Concurso Panhelénico Abierto de Pesca del Lagocéphalo’, una «cacería» de esta especie con el objetivo de lograr mares más limpios, detalló el pescador a Kathimerini.EFE

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