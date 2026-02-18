Grecia planea con cuatros socios de UE crear en África centros de retorno de inmigrantes

Atenas, 18 feb (EFE).- El Gobierno conservador griego anunció este miércoles que está planeando con Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Austria la creación en África de centros de retorno de inmigrantes a los que se le haya denegado asilo en la Unión Europea.

El ministro griego de Migración y Asilo, Thanos Plevris, señaló que ya ha tenido reuniones con sus homólogos de esos países y que «equipos técnicos» se reunirán la semana próxima para abordar este plan.

La idea es que a estos centros sean trasladados los inmigrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada en la Unión Europea pero a los que no se puede enviar a sus países de origen porque no los aceptan, apuntó Plevris en la emisora publica ERT.

Además, recalcó que «los más grandes» de estas cinco naciones ya están hablando con terceros países en África con los que se podría llegar a un acuerdo.

El objetivo es que este plan esté preparado para cuando el Parlamento Europeo vote dentro de unos meses un nuevo reglamento sobre repatriaciones que permita la creación de esos centros.

Ese reglamento, propuesto por la Comisión Europea (CE) en marzo de 2025 y que comenzará a aplicarse a mediados de 2026 si es aprobado por la Eurocámara, busca sustituir la Directiva de Retorno de 2008 para establecer un sistema común de regresos «más rápido, simple y efectivo», según el texto oficial de la propuesta.

«Hay un problema con los retornos (de inmigrantes) en toda Europa», apuntó Plevris, y añadió que la creación de esos centros funcionará también como un factor «disuasorio».

Durante los últimos años Grecia realiza entre 5.000 y 7.000 repatriaciones de inmigrantes anualmente, al tiempo que cada año llegan al país entre 40.000 y 50.000 inmigrantes, de los que solo la mitad reciben asilo. EFE

