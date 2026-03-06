Grecia rescata más de 600 inmigrantes al sur de la isla de Creta en las últimas 24 horas

1 minuto

Atenas, 6 mar (EFE).- Las autoridades griegas rescataron a 638 inmigrantes en las últimas 24 horas en doce operaciones diferentes realizadas al sur de la isla de Creta, en el Mediterráneo oriental, informó este viernes una portavoz de la Guardia Costera.

Durante la madrugada del viernes, los guardacostas rescataron a unos 400 inmigrantes en ocho operaciones distintas, explicó la portavoz en declaraciones a EFE, agregando que los rescatados se encuentran en buen estado de salud.

En una primera operación ayer, jueves, más de 230 personas fueron rescatadas en la misma zona en cuatro operaciones distintas, la mayor de ellas con 106 personas a bordo (99 hombres, una mujer y seis menores), que provenían de las costas de Libia.

Algunos de los inmigrantes, cuyas nacionalidades se desconocen aún, están siendo trasladados al puerto de Ayia Galini, en Creta, para su identificación y registro.

En 2025, cerca de 50.000 inmigrantes irregulares llegaron a Grecia por vía marítima o terrestre, frente a los 54.000 de 2024, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Sin embargo, mientras que en 2024 fueron 4.000 los inmigrantes que llegaron a Creta, la cifra se multiplicó por cinco el año pasado, al superar los 20.000.

Ese fuerte aumento se debe, principalmente, al creciente número de salidas de embarcaciones desde las costas de Libia, situada a unos 320 kilómetros de Creta. EFE

dsp/scn/jk/alf