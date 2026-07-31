Grecia y Portugal combaten el fuego mientras Francia y España apagan últimos grandes focos

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Redacción Medioambiente, 31 jul (EFE).- El incendio que calcinó 42.000 hectáreas en Gironda (suroeste de Francia) se mantiene estabilizado, pero no perimetrado, mientras en Portugal el fuego sigue avanzando por regiones del norte y noreste, en la frontera con España, donde la situación ha mejorado, pero el riesgo de incendios es muy alto. y en Grecia continúa luchando contra las llamas en varios puntos.

De acuerdo a las estimaciones del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), del programa europeo Copernicus, el fuego ha calcinado 457.459 hectáreas en territorio de la Unión Europea (UE) hasta el 29 de julio, un 31,8 % más que en el mismo periodo de 2025.

En términos absolutos, según EFFIS, los países europeos con más superficie afectada por incendios en 2026 son España (217.609 hectáreas), Francia (91.057), Italia (69.580) y Portugal (44.177),

También registra crecimientos interanuales en Croacia, Polonia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Eslovenia, Lituania y República Checa.

Francia

En Gironda (suroeste de Francia) la situación ha mejorado tras calcinar el fuego unas 42.000 hectáreas, pero los medios siguen luchando por eliminar todos los focos que puedan estar activos.

Este viernes se ha autorizado el regreso a sus hogares a los vecinos de Biganos y Audengen, según la Prefectura de la región, aunque no dio cifras del total de personas beneficiadas con esta nueva medida.

Desde el pasado martes, unas 144.000 personas han vuelto a sus casas, de las 220.000 que fueron evacuadas ante el peligro de las llamas que amenazaron Burdeos.

Portugal

El incendio que se inició el martes pasado en la localidad portuguesa de Valpaços (Vila Real) se ha extendido por varios municipios del noreste de Portugal y avanza a Braganza, la región limítrofe con España.

El fuego ha obligado a realizar evacuaciones o confinamientos, mientras un millar de efectivos, apoyados por varios medios, siguen luchando contra las llamas, según la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil.

El incendio ha causado hasta ahora cinco heridos leves -tres bomberos, un agente de la Guardia Nacional Republicana y un civil- y daños en al menos 21 viviendas y edificaciones en Valpaços.

Además, en la región de Vila Real un incendio iniciado en el municipio de Chaves (norte), en la frontera con la provincia española de Ourense, está en fase de vigilancia y liquidación en un 80 % de su perímetro, indicó un portavoz de Protección Civil.

El viento que sopla en la zona ha ayudado a que se propaguen las llamas hacia la autopista A24 y poblaciones próximas a la frontera española.

Según los bomberos, en el operativo contra las llamas participan medios aéreos españoles.

En Portugal se mantiene el riesgo máximo de peligro de incendios, de acuerdo al Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera.

Grecia

Los medios griegos luchan contra el fuego en varios lugares, desde la isla de Creta (sur) hasta la región de Serres (norte) y algunas de sus islas en el Egeo central, con unas llamas avivadas por los fuertes vientos.

Esta mañana se han declarado 20 nuevos incendios, los mayores de los cuales se registran en la región central de Beocia, donde la situación es extremadamente difícil, y en las de Acaya y Argólida en la península del Peloponeso (sur), explicó a EFE un portavoz de los Bomberos.

Tres personas han fallecido en los incendios en Grecia, dos en la isla de Creta, donde «hoy hay un panorama mejor» tras calcinarse unas 4.500 hectáreas, según las autoridades.

Un tercer fallecido se produjo en el fuego del Peloponeso, mientras un agricultor resultó con quemaduras en los pies debido a un incendio de menor alcance que se declaró este viernes en la región norteña de Serres, informó ERT.

España

Tras dar por estabilizados los fuegos en las provincias de Ávila (región de Castilla y León, centro-norte) y, Madrid (centro), que calcinaron unas 70.000 hectáreas, España se mantiene en alerta ante el riesgo muy alto de incendios.

Un incendio en Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón (este), ha quemado unas 10.000 hectáreas y sigue activo en la séptima jornada, sin que los medios logren estabilizarlo, con casi 3.000 personas evacuadas.

En Castilla y León hay varios incendios, el que más preocupa está en la provincia de Zamora, donde se han quemado 11.000 hectáreas.

En esta misma región, se registran además incendios en la provincia de León.

Tras la solicitud de ayuda del Gobierno regional de Castilla y León, esta mañana han llegado 79 integrantes y medios especializados de Catar.

Además, se registran incendios de menor tamaño en Andalucía (sur), Galicia (noroeste) y Extremadura (oeste).

Preocupan, además, los incendios que se están registrando en las regiones portuguesas limítrofes con España. EFE

del-lul/acm

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