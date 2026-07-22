Grecia y Portugal reclaman fondos para los nuevos retos de la UE sin debilitar la cohesión

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Atenas, 22 jul (EFE).- Los primeros ministros de Portugal, Luís Montenegro, y Grecia, Kyriakos Mitsotakis, reclamaron este miércoles en Atenas un presupuesto comunitario más ambicioso que permita a la Unión Europea afrontar sus nuevas prioridades sin debilitar los fondos de cohesión ni la Política Agraria Común (PAC).

Mitsotakis se reunió con Montenegro en el palacio de Máximos, sede del Ejecutivo griego, donde ambos mantuvieron una reunión bilateral, ofrecieron declaraciones a la prensa y participaron posteriormente en un almuerzo de trabajo.

El jefe del Gobierno griego explicó que las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual de la UE ocuparon un lugar central en la conversación.

«Europa no puede hacer más con menos», afirmó Mitsotakis, quien sostuvo que el bloque comunitario no puede continuar con un presupuesto concebido para «las necesidades de ayer».

El jefe del Gobierno griego señaló que la UE debe reforzar su defensa, acelerar las transiciones verde y digital, proteger sus fronteras exteriores y mejorar su competitividad, unas prioridades que, según advirtió, requieren una financiación adecuada.

Mitsotakis defendió una aproximación presupuestaria «audaz», dotada de instrumentos para invertir en bienes públicos europeos como la defensa, la seguridad energética y las infraestructuras críticas.

Al mismo tiempo, destacó la coincidencia con Portugal en la necesidad de mantener fuertes los fondos de cohesión y la PAC, y abogó por avanzar en el debate sobre nuevas fuentes de ingresos propios para la Unión.

El primer ministro griego indicó que las conversaciones también abordaron la cooperación bilateral en ámbitos como la defensa, la economía y la protección civil, una cuestión de especial interés para dos países afectados recurrentemente por los incendios forestales.

Los dirigentes analizaron además la reciente escalada del conflicto en Oriente Medio y expresaron su preocupación por sus efectos sobre el precio del petróleo y por las consiguientes presiones inflacionistas que podría generar en las economías europeas.

La visita de Montenegro a Atenas se produce después de una escala previa este lunes en Roma, donde se entrevistó con su homóloga italiana, Giorgia Meloni y donde Portugal anunció la adquisición de tres fragatas construidas por la empresa italiana Fincantieri por unos 3.000 millones de euros. EFE

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