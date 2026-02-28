Greenpeace apelará la sentencia de 345 millones en el caso del oleoducto de Dakota

2 minutos

Redacción Medioambiente, 28 feb (EFE).- La organización Greenpeace Internacional anunció este sábado que solicitará un nuevo juicio y, si es necesario, apelará la decisión ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte (EE.UU.), tras conocerse la sentencia de un juez de ese estado que condena a la ONG medioambiental a pagar 345 millones de dólares a la empresa Energy Transfer (ET).

ET, dedicada al transporte de gas natural y propano, reclamaba a Greenpeace los daños causados por «incitar» a las protestas de la tribu sioux de Standing Rock en 2016 contra la construcción del oleoducto Dakota Access, en el norte de Estados Unidos.

La decisión definitiva del juez de Dakota confirma el veredicto de un jurado de marzo de 2025 que consideró a tres entidades de Greenpeace responsables de la mayoría de los cargos presentados por el grupo Energy Transfer.

Según Greenpeace, la demanda de ET es «un intento flagrante de silenciar la libertad de expresión, borrar el liderazgo indígena del movimiento Standing Rock y castigar la solidaridad con la resistencia pacífica al oleoducto Dakota Access»

La ONG acusa a la petrolera de usar la denominada demanda SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), Demanda Estratégica contra la Participación Pública, en español, con el fin de silenciar a la organización.

Según Greenpeace, este tipo de demandas intentan ahogar a las organizaciones sin ánimo de lucro y a los activistas en gastos legales, empujarlos a la quiebra y, en última instancia, silenciar la disidencia. Greenpeace International, con sede en los Países Bajos, ha iniciado en Europa un caso contra ET amparándose en la legislación neerlandesa y la nueva directiva anti-SLAPP de la Unión Europea.

En un comunicado, la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha manifestado que «esta sentencia refleja un mundo fracturado».

«Hoy nos enfrentamos a la dolorosa ironía de una realidad al revés: aquellas personas que luchamos por un mundo más verde, más justo y más pacífico somos criminalizadas, mientras que quienes lo contaminan con sus combustibles fósiles viven con total impunidad», ha añadido.EFE

