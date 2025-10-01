The Swiss voice in the world since 1935
Greenpeace bloquea el puerto por donde entra gas ruso a Bélgica

Bruselas, 1 oct (EFE).- La organización ecologista Greenpeace bloqueó hoy con 44 kayaks el puerto de Zeebrugge, en el noroeste de Bélgica, ese país importa gas natural licuado (LNG) de Rusia, para denunciar que las compras de ese hidrocarburo a Moscú alimentan la maquinaria bélica contra Ucrania.

«271.000 drones de ataque. Eso es lo que (Vladímir) Putin puede comprar solo con los beneficios que el Estado ruso recibió entre 2022 y 2024 de la compañía Yamal LNG, el principal exportador de gas ruso a la UE. Y mucho de ese gas llega aquí, al puerto de Zeebrugge», resumió en un mensaje de vídeo la responsable de Greenpeace Lisa Göldner.

Esa plataforma medioambientalista también criticó que diversificar las compras adquiriendo más gas de esquistos («fracking») de Estados Unidos genera «caos climático» y reclamaron a la Unión Europea que se comprometa a eliminar por completo el gas fósil de aquí a 2035, y a prohibir todos los nuevos proyectos de combustibles fósiles.

Más de 70 activistas de 17 países participaron en la protesta, en la que emplearon 44 kayaks, un velero y una estructura hinchable y que se desarrolló mientras la UE discute su 19º paquete de sanciones contra Rusia, que incluye una propuesta de la Comisión Europea para prohibir las importaciones de gas licuado ruso a partir de enero de 2027.

El barco fletado por los ecologistas lucía una pancarta con el eslogan: «Ellos aman el gas, tú pagas el precio. Stop Fossil Gas». EFE

jaf/drs/icn

(foto) (vídeo)

