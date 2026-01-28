Greenpeace gana la demanda a Países Bajos por la protección climática en caribeña Bonaire

1 minuto

La Haya, 28 ene (EFE).- La Justicia neerlandesa concluyó este miércoles que Países Bajos no ha hecho lo suficiente para proteger a sus ciudadanos en Bonaire, territorio caribeño, frente a los efectos del cambio climático y que los ha tratado injustificadamente de manera distinta a la población del territorio europeo del país, en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

En respuesta a una demanda iniciada por la organización ecologista Greenpeace, un tribunal de distrito de La Haya ordenó al Estado incorporar en un plazo de 18 meses objetivos vinculantes en la legislación nacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la economía.

Además, para el año 2030 debe aplicar un plan detallado para proteger la isla frente al aumento del nivel del mar, la degradación de los arrecifes de coral y otros impactos del cambio climático.

La Corte subrayó que las pequeñas islas caribeñas son especialmente vulnerables al cambio climático por su ubicación, escala y dependencia económica, y la falta de protección vulnera los derechos humanos de su población. Países Bajos mantiene vínculos constitucionales con varios territorios caribeños, entre ellos Aruba, Bonaire y Curasao. EFE

ir/lzu/icn