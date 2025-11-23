Greenpeace pide a México pasar a la acción en materia climática pero valora su liderazgo

Diego Estrada

Ciudad de México, 23 nov (EFE).- Tras la conclusión de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), celebrada este año en la ciudad brasileña de Bélem, la organización Greenpeace pidió a México «pasar del papel a la acción» con medidas tangibles, pero aplaudió el «liderazgo» del país con una hoja de ruta que «está muy bien» en materia climática.

«Es importante que las acciones y el discurso tan ambicioso que está trayendo México a la COP se vean reflejados con congruencia a nivel nacional y en las políticas que se están desarrollando. Lo que falta es pasar del papel a la acción», comentó en conversación telefónica con EFE Viridiana Lázaro, campañista de Clima y Energía de Greenpeace México.

Lázaro, testigo de lujo sobre las conversaciones que se dieron estos días en pleno Amazonas brasileño, advirtió de la «falta ambición» de la mayor parte de la comunidad internacional, ya que «así como vamos no alcanzaríamos las metas que tenemos previstas para el Acuerdo de París».

Sin embargo, en el caso de México, aplaudió su «liderazgo» en temas como la necesaria reducción de combustibles fósiles, pero hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que tome «medidas tangibles» y que pase «a la acción» en materia climática.

A juicio de Greenpeace, el país azteca debería «potenciar» su política de reforestación, pues «no está a la altura y no es suficiente», o reflexionar sobre el «impulso» que la legislación le da a la quema de residuos: «Eso no va alineado a las metas climáticas y la reducción de gases de efecto invernadero que México dice impulsar».

Entre las tareas pendientes, Lázaro advirtió de la importancia de proteger el ecosistema de la Selva Maya, en el sur de México, con una moratoria que impida que haya «proyectos extractivistas que están acabando con su biodiversidad».

Asimismo, alertó de los «problemas muy graves» que en su opinión sufren ciudades como Ciudad de México, capital del país, de sequías e inundaciones, agravados por las «deficiencias» de la propia infraestructura, que «debería permitir» la filtración y hacer a las ciudades «más resilientes» ante fenómenos meteorológicos adversos.

«Pionero» en reconocer a desplazados climáticos

Aún así, la ONG valora y celebra el «esfuerzo climático» del país, que es «pionero» en reconocer a los desplazados climáticos en estados como Tabasco (sureste), donde existen comunidades que «lo han perdido todo» y se han visto forzados a marchar de sus casas debido al aumento del nivel del mar.

«Esto es muy innovador y México es pionero en incluir este tema. Es muy importante que se reconozca la movilidad humana por temas y causas climáticas. Aplaudimos eso y es un gran logro para México», destacó la campañista Viridiana Lázaro.

Y es que, recordó, la lucha contra el cambio climático va de «salvar vidas», como dijo que se evidenció en las recientes inundaciones que anegaron distintas regiones y dejaron 83 fallecidos en cinco estados.

«Estos eventos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes, cada vez más intensos y, lamentablemente, los afectados son las personas más vulnerables, las personas que contribuyen menos a la contaminación y a la emisión de gases de efecto invernadero», lamentó.

Por ello, puso en valor el «gran liderazgo» que en esta COP está teniendo Latinoamérica, región que espera que traiga a las negociaciones la discusión de una financiación directa para las comunidades indígenas y locales para llevar a cabo una «transición justa».

«Es necesario que Latinoamérica pueda tener un rol más activo en la promoción de las finanzas climáticas justas», concluyó. EFE

