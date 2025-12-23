Gremial de trabajadores venezolanos considera «ilegítimo» el arresto de dos sindicalistas

2 minutos

Redacción América, 23 dic (EFE).- La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) consideró este martes «ilegítimo» el arresto desde noviembre pasado de los sindicalistas José Elías Torres y William Lizardo, quienes -según la gremial- se encuentran en situación de indefensión al no haberse respetado su debido proceso, no existir una causa conocida y permanecer ambos aislados de sus familiares y abogados.

«La libertad sindical es una condición indispensable de un sistema democrático, la libertad de los dirigentes sindicales es una garantía del Estado de derecho, con fundamento legal, constitucional e internacional», indicó la CTV en un comunicado.

Torres es secretario general de la gremial y el encargado de asistir a las sesiones del ‘Foro de Diálogo Social’, donde participa el Ejecutivo nacional, las organizaciones patronales privadas, las centrales de trabajadores y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según dijo la CTV.

Por su parte, Lizardo es el presidente de la Federación de Trabajadores de la Construcción, un «importante sector productivo del país», de acuerdo a la CTV, que es el principal organismo sindical del país.

La gremial exigió una fe de vida de Torres y Lizardo, así como su «inmediata liberación».

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 902 presos políticos, entre los que hay 782 hombres y 120 mujeres, según un boletín publicado el pasado 20 de diciembre.

El Gobierno de Nicolás Maduro y la Fiscalía General niegan que en el país haya detenidos por motivos políticos e insisten en que son personas que han cometido diversos delitos.EFE

ame/cpy