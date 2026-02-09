Gremio de prensa venezolano pide que ley de amnistía reconozca «persecución» a periodistas

2 minutos

Caracas, 9 feb (EFE).- El Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela pidió este lunes que se reconozca la «persecución» contra periodistas en la ley de amnistía que prevé aprobar el Parlamento esta semana y exigió el compromiso «expreso del Estado» para que «nunca más» se utilice el «derecho penal contra el periodismo».

En una rueda de prensa, el secretario general del SNTP, Marco Ruiz, indicó que el gremio presentó un proyecto al Parlamento «que reconoce la persecución sistemática e ininterrumpida durante los últimos años, reconoce la persecución judicial por el ejercicio de la libertad de expresión» e «incluye elementos relacionados a la persecución digital y el uso de la tecnología y herramientas de mensajería y redes sociales para perseguir a quienes tienen opiniones criticas».

«Es un proyecto que amnistía a personas que han sido perseguidas por el ejercicio de la libertad de expresión», prosiguió.

Ruiz dijo que en Venezuela hay actualmente 59 periodistas judicializados, cuadro de ellos aún tras las rejas, dos en arresto domiciliario y al menos 20 en el exilio «como consecuencia de la persecución».

Esto, indicó, sin contar las «decenas de periodistas» que han dejado el país porque sus «pasaportes han sido anulados o tienen alertas en el sistema a de investigación policial (…) sin conocimiento de la existencia de una investigación».

El sindicato además dijo que incluyó en su propuesta una protección frente a los delitos «fabricados».

El Parlamento prevé aprobar esta semana una ley de amnistía para los casos de presos políticos de los últimos 27 años, período en el que ha gobernado el chavismo, tras una propuesta de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El proyecto ya fue aprobado por el Parlamento en uno de los dos debates necesarios para que se convierta en ley. Ahora, está siendo sometido a un proceso de consultas con representantes de distintos sectores de la sociedad civil.EFE

