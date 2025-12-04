Gremio empresarial hondureño pide prudencia y responsabilidad durante el conteo de votos

Tegucigalpa, 4 dic (EFE).- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), felicitó este jueves al pueblo de Honduras por la jornada electoral «pacífica, transparente y masiva” del 30 de noviembre y pidió «prudencia y moderación» a los actores políticos durante el conteo de los votos, que favorecen de nuevo al candidato Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, por el que pidió el voto el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Hacemos un llamado a todos los actores políticos a conducirse con prudencia y moderación durante este proceso democrático», indicó el Cohep, la principal cúpula gremial de Honduras.

Enfatizó que las declaraciones «anticipadas, triunfalistas o que generen confusión» sólo contribuyen a «la incertidumbre y a la desconfianza, y pueden afectar la paz social» en Honduras.

«Este es un momento que exige responsabilidad y compromiso con Honduras. Quien actúe guiado por intereses partidistas, particulares o ilegítimos recibirá la reprobación de la ciudadanía y en nada contribuye a fortalecer la confianza colectiva», subrayó el sector empresarial.

El Cohep felicitó al pueblo hondureño por el «ejemplo de civismo y amor a la patria» al salir a votar y señaló que ahora corresponde a las instituciones electorales cumplir su responsabilidad de «emitir los resultados oficiales y activar las garantías legales para asegurar su aceptación colectiva como definitivos, incluyendo la declaratoria de la candidatura presidencial vencedora y la distribución de diputaciones, alcaldías y regidurías».

Además, enfatizó que es responsabilidad de todos «mantener un ambiente de paz y tranquilidad» durante este proceso poselectoral.

La empresa privada instó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a avanzar «con diligencia, transparencia y prontitud» en el procesamiento de las actas, así como en la publicación de los resultados preliminares y definitivos.

El candidato Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, y el aspirante Salvador Nasralla, se han alternado al frente del conteo electoral.

Con el 85,81 % de las actas escrutadas, a las 12:00 hora local (18:00 GMT), Asfura suma 1.104.465 votos (40,17 %) frente a 1.086.135 sufragios (39,51 %) de Nasralla, quien hoy denunció un «cambio de datos» en el conteo preliminar.

El Cohep reafirmó que la institucionalidad democrática es «el pilar de la estabilidad nacional», confió en que el proceso «seguirá su curso y que los resultados serán respetados», y pidió a la población mantener «la serenidad» y seguir fortaleciendo juntos «la paz, la democracia y el Estado de Derecho». EFE

