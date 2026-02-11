Gremio empresarial peruano pide elevar debate político electoral ante crisis institucional

Lima, 10 feb (EFE).- La Asociación de Exportadores de Perú (Adex) pidió este martes elevar la calidad del debate político ante la crisis de confianza en las instituciones y la polarización de cara a las elecciones que se desarrollarán en el segundo trimestre de este año.

“Cuando la ciudadanía pierde la confianza en sus autoridades y en las instituciones, se debilita la gobernabilidad y se limita la capacidad del Estado para tomar decisiones y construir consensos mínimos”, sostuvo el presidente de la Asociación de Exportadores, César Tello, en el acto de presentación de un programa de capacitación para candidatos.

Tello expuso que Perú vive un escenario marcado por la desconfianza ciudadana, la polarización y el deterioro de la imagen de las instituciones públicas, por lo que es urgente elevar la calidad de la política, gestión pública y preparación de quienes aspiran a ejercer funciones públicas.

«Perú atraviesa una etapa marcada por la inestabilidad y una creciente pérdida de credibilidad en sus autoridades. Frente a ello, gobernar no admite improvisaciones: exige conocimiento, criterio y ética», enfatizó el presidente de Adex.

Indicó que muchos de los errores en la gestión pública no responden necesariamente a la mala fe, sino a la falta de formación y comprensión del funcionamiento del Estado, cuya estructura es «altamente compleja.»

Por este motivo, lanzó el programa de capacitación ‘Visión Perú’, una iniciativa dirigida a candidatos a la Presidencia y al Congreso, asesores, funcionarios públicos y ciudadanos interesados en la conducción del Estado.

El líder gremial subrayó que esta iniciativa no responde a intereses partidarios ni coyunturales, sino es una apuesta por una agenda país, siendo el objetivo que el próximo gobierno, cualquiera sea su orientación política, cuente con personas preparadas, conscientes del impacto de sus decisiones y comprometidas con el fortalecimiento institucional. EFE

