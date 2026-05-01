Gremio industrial dice que producción de cuero paraguayo cumple con estándares ambientales

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Asunción, 1 may (EFE).- La Unión Industrial Paraguaya (UIP) aseguró este viernes que la producción de cuero en el país suramericano cumple con parámetros de «calidad y de sostenibilidad», luego de que líderes del pueblo Ayoreo alertaron en Roma que indígenas en aislamiento voluntario corren riesgo debido a la deforestación del Chaco paraguayo vinculada a la industria del cuero italiana.

En declaraciones a EFE, el presidente de la UIP, Enrique Duarte, rechazó las acusaciones y aseguró que organizaciones no gubernamentales que apoyan a los indígenas buscan «desprestigiar a toda la producción» de Paraguay, que, según dijo, dispone de «todos los sistemas de trazabilidad» que certifican el origen del cuero.

«Toda la producción paraguaya responde a sistemas de calidad y de sostenibilidad, disponiendo todas las certificaciones que el mercado global requiere para la exportación de cuero de origen bovino», defendió.

Líderes del pueblo Ayoreo Totobiegosode denunciaron el 20 de abril pasado en una inédita visita a Roma y Milán, que Italia está financiando indirectamente la destrucción de su ecosistema, con la compra de cuero que -aseguran- proviene de animales criados en tierras indígenas deforestadas.

La delegación recordó el caso del grupo italiano Pasubio, que a finales de 2023 dejó de adquirir cuero paraguayo al admitir la imposibilidad de certificar que el producto no procedía de tierras indígenas ocupadas.

El ayoreo Porai Picanerai, miembro de un pueblo que permaneció aislado hasta 1986, indicó a EFE desde Roma que en el bosque ellos estaban bien y que es la demanda de cuero para el mercado europeo lo que provoca esta «causa directa» de exterminio de los indígenas en aislamiento voluntario.

Al respecto, el titular de la UIP acusó a las organizaciones inglesas Earthsight, Global Wittness y Survival de iniciar desde 2018 una «campaña orquestada» de ataques contra la industria paraguaya del cuero, y una «extorsión sistemática sobre compradores», en especial, los italianos.

«Realmente es un esquema extorsivo y sin ninguna duda defienden intereses creados», aseguró Duarte.

Italia es el principal comprador mundial de piel paraguaya: recibe más de la mitad de las exportaciones globales y acapara el 99 % de las destinadas a la UE.

El Chaco paraguayo (oeste) registra una de las tasas de deforestación más rápidas del planeta para dar paso a la ganadería, según un estudio científico de la Universidad de Maryland que analizó datos globales entre 2000 y 2024.EFE

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