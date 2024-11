Gremio industrial suspende a firma peruana denunciada por alimento escolar en mal estado

4 minutos

Lima, 22 nov (EFE).- La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) de Perú anunció este viernes la suspensión de la firma Frigoinca como miembro de ese gremio, hasta que las autoridades resuelvan la denuncia sobre el hallazgo de hongos en las conservas de alimentos que entregaba como proveedor del programa de alimentación escolar ‘Qali Warma’.

La SNI informó en un comunicado que su Consejo Directivo decidió, en sesión realizada el jueves, la suspensión a Frigoinca de sus derechos como miembro industrial del gremio con efecto inmediato, hasta que las autoridades competentes resuelvan sobre «las graves imputaciones» relacionadas al abastecimiento de conservas cárnicas a ‘Qali Warma’.

El lunes pasado, la Procuraduría General pidió a la Fiscalía que amplíe una investigación preliminar abierta luego de que un reportaje televisivo denunciara que la empresa Frigoinca, proveedora de productos enlatados para ‘Qali Warma’, entregó conservas de carne de caballo en lugar de carne de res para que sean distribuidas a escolares de zonas remotas del país.

El programa periodístico Punto Final, de Latina TV, informó que Frigoinca donó lotes de conservas ‘Don Simón’, distribuidos por ‘Qali Warma’, a refugios para perros en la región norteña de Chiclayo, con la advertencia de que no eran aptos para el consumo humano.

El reportaje dio cuenta, además, del descubrimiento de una presunta red de corrupción de funcionarios que llevó a la destitución de 22 miembros de ‘Qali Warma’ y de la Dirección General de Sanidad e Inocuidad Alimentaria (Digesa).

A su turno, el programa periodístico Cuarto Poder, de la cadena América Televisión, reportó el domingo que existen documentos oficiales que denuncian la distribución de conservas en mal estado y posibles actos de corrupción en ‘Qali Warma’.

El dominical sostuvo que aunque la distribución de las conservas ‘Don Simón’ ha sido prohibida en 20 regiones, estas se siguieron enviando a escuelas nacionales y la empresa que las produce obtuvo nuevos contratos como proveedora.

Tras la difusión de los reportajes, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) emitió dos comunicados en los que negó «enfáticamente» que ‘Qali Warma’ «distribuya alimentos dirigidos para el consumo animal» y aseguró que los productos que adquiere «cuentan con todos los registros sanitarios y certificaciones» emitidas por la Digesa.

Añadió que, tras las denuncias sobre las conservas de Frigoinca, se «determinó la no distribución, no liberación y no consumo, así como el reemplazo de todos los productos de ese fabricante a nivel nacional» y que esta empresa «será incluida en la lista de impedidos y no volverá a proveer al programa ningún tipo de alimento».

La misma empresa ya estuvo involucrada en un caso de intoxicación alimenticia denunciado en abril pasado en una escuela de la región de Cajamarca, aunque el programa Punto Final también reveló en ese momento supuestos sobornos para manipular los resultados de los análisis de los afectados.

A mediados de octubre pasado, cinco jefes de ‘Qali Warma’, así como otros seis trabajadores del sistema, fueron destituidos por estar presuntamente involucrados en una mafia de proveedores desvelada por un reportaje periodístico, según informó en ese momento el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini.

A raíz de las denuncias periodísticas contra empresas proveedoras del programa de alimentación escolar, un sector del Congreso promueve una moción de censura contra Demartini, uno de los ministros que acompañan a la mandataria, Dina Boluarte, desde el inicio de su gestión en 2022. EFE

