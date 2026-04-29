Gremio marítimo de Panamá rechaza propuesta de nueva tasa al movimiento de contenedores

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Ciudad de Panamá, 29 abr (EFE).- La Cámara Marítima de Panamá (CMP) expresó este miércoles su rechazo a un proyecto de ley que propone una nueva tasa «al movimiento de contenedores y servicios vinculados a la actividad portuaria y logística», porque restaría competitividad al nodo logístico del país que alberga al Canal interoceánico.

Se trata del Proyecto de Ley No. 491, que promueve un fondo para la equiparación del ingreso de jubilados y pensionados que devenguen salarios inferiores a los 600 dólares mensuales, una situación que afecta a cerca de 95.000 panameños, según informó la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

«Panamá compite directamente con otros ‘hubs’ (o nodos) de la región por los mismos flujos de carga, por lo que cualquier incremento en el costo total de mover contenedores por el país puede traducirse en pérdida de volumen, desvío de carga y debilitamiento de la posición competitiva nacional», argumentó la Cámara en una declaración pública.

El comunicado del gremio marítimo panameño no da detalles de la propuesta legislativa, que según informó este miércoles el rotativo local La Estrella fue aprobada en dos de los tres debates obligatorios en el Parlamento, que esta semana finaliza su periodo de sesiones.

Según los datos de la prensa local, los recursos que alimentarían el fondo que propone el proyecto de ley 491 saldrían de «una tasa de 10 dólares a cada contenedor que pase por puertos panameños».

«Advertimos que la propuesta amerita una revisión cuidadosa desde el punto de vista jurídico, regulatorio y operativo, particularmente (…) la compatibilidad con el marco legal vigente en materia portuaria y con las competencias de la Autoridad Marítima de Panamá», agregó la Cámara en su comunicado.

El movimiento de contenedores en los puertos de Panamá creció un 3,6 % en 2025, en relación al año anterior, y llegó a 9.915.357 TEUs o unidades equivalentes a 20 pies, según las cifras preliminares de la Autoridad Marítima panameña (AMP) difundidas en enero pasado. EFE

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