Gremio periodístico en Venezuela celebra excarcelación de opositor y exige «juicio justo»

2 minutos

Caracas, 24 ago (EFE).- El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela celebró la excarcelación del opositor Pedro Guanipa, uno de los 13 presos políticos cuya liberación fue dada a conocer este domingo por fuentes de la oposición, y exigió un «juicio justo» para el activista, que recibió medidas cautelares.

«Aunque fue excarcelado nuestro colega Pedro Guanipa y celebramos esta medida, después de casi 11 meses detenido, no está en libertad plena», expresó el CNP en su cuenta de X, al señalar que el activista recibió una medida de prisión domiciliaria.

En ese sentido, el CNP exigió «el respeto al debido proceso y juicio justo» para Guanipa, además de la «libertad plena» para todos los periodistas detenidos en Venezuela por razones políticas que, asegura, son 18.

En la madrugada de este domingo, los diputados electos de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Henrique Capriles y Tomás Guanipa dieron a conocer en sus redes sociales la excarcelación de 13 presos políticos, entre ellos, el exdiputado Américo de Grazia, el exalcalde de la ciudad de Maracaibo (noroeste) Rafael Ramírez -detenido en octubre de 2024- y exmandatario de la vecina localidad de Cabimas Nabil Maalouf, arrestado en diciembre del año pasado.

Capriles precisó en su mensaje que están en «libertad: Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli, Américo de Grazia».

Además, el dos veces candidato presidencial, agregó que recibieron «casa por cárcel: Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, David Barroso».

Por su parte, Guanipa, hermano de Pedro Guanipa, destacó que hoy celebran «la libertad de hermanos de vida» y consideró que «este año ha sido de dolor para todos».

El más reciente informe de la ONG Foro Penal contabilizaba 815 presos políticos en Venezuela, incluidos cuatro adolescentes y 89 con nacionalidades extranjeras.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».EFE

dga/lb/ad